Pruebe a utilizar los "Perfiles", que ofrecen una funcionalidad similar a la de las tablas/hojas
 
Renat:
Pruebe a utilizar los "Perfiles", que ofrecen una funcionalidad similar a la de las tablas/hojas

Gracias. Lo único es que es una pena que no se pueda poner un botón de gestión de perfiles en el panel, estaría muy bien.
 

Después de la compilación:

error de optimización del árbol 1 1

Borrar incluso un bloque de código más grande que aquel en el que se hicieron los cambios no arregló la situación.

¿Se puede desactivar la optimización? ¿Y hasta qué altura puede "crecer" este árbol de optimización?

¿Cómo evitarlo?

Han surgido tres preguntas:

1) ¿Cuál es la optimización de la que escribe la persona de arriba, y afecta a la velocidad de cálculo y a la velocidad del programa (creación e inicialización de objetos)? En Basics 6m, por ejemplo, era posible activar la opción de compilación de "código rápido". ¿Es posible en MKL5?

2) El respetado Renat dijo que los cálculos son rápidos ahora y que el dll no es necesario. ¿Alguien ha comparado la velocidad con la dll de C++, cuál es la diferencia? La pregunta no es ociosa, porque el primer bloque de mi TS se calcula durante varias horas, y quería tener tiempo para calcular en tiempo real entre las apariciones de 2 velas. ¿Vale la pena transferir los cálculos a una dll?

3) ¿Cómo se puede acelerar el programa?

Agradeceré a todos los que respondan. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

  
// входные параметры индикатора
input bool            inp_FLine        = true;
input int             inp_FLine_width  = 1;
input ENUM_LINE_STYLE inp_FLine_style  = STYLE_SOLID;
input color           inp_FLine_col    = DeepPink;  

// клоны входных параметров
bool              FLine;
int               FLine_width; 
ENUM_LINE_STYLE   FLine_style;
color             FLine_col;

int OnInit()
{
// инициализация клонов входными параметрами
PLine           = inp_PLine;
FLine_width     = inp_FLine_width;
PLine_style     = inp_PLine_style;
PLine_col       = inp_PLine_col; 
}

int OnCalculate()
{

if(PLine)
{
FLine_width     = Func(FLine_width);
PLine_style     = Func(PLine_style);
PLine_col       = Func(PLine_col); 
}

// применение новых значений
SetParam(FLine_width,PLine_style,PLine_col);
}


// Такой код с большим кол-вом параметров может привести к
// 
// tree optimization error  ?
Este tipo de código con muchos parámetros puede causar

error de optimización del árbol ?

Utilicé esta forma de gestionar las propiedades de los objetos gráficos debido a la imposibilidad de cambiar los valores de los parámetros de entrada del indicador.


P.D.

He comentado casi todo el código en partes. Y sólo cuando me quedaban un par de líneas la compilación tuvo éxito.

Luego eliminé TODOS los comentarios y todo siguió funcionando.

¿Y qué fue eso?

 
zloymudvin:
Gracias. Lo único es que es una pena que no se pueda poner un botón de gestión de perfiles en el panel, sería genial.

Mira el comando para cambiar de perfil en la barra de estado:


 

He visto este tipo de errores muy a menudo en mt5 hace un año y medio, no dije nada ya que es imposible no notarlos. Parece que se ha arreglado.

Por cierto, he visto este tipo de errores en mt4 muy a menudo.

Ahora vuelvo a ver el mismo error. De nuevo el historial se descarga con errores. Creo que es imposible añadir el botón de borrar el historial de símbolos en caso de este error, ya que es la razón principal de todos los inconvenientes.

Un error muy frecuente merece un botón aparte.


 
vicondi:

Después de la compilación:

error de optimización del árbol 1 1

Borrar incluso un bloque de código más grande que el de los cambios no arregló la situación.

¿Se puede desactivar la optimización? ¿Y hasta qué altura puede "crecer" este árbol de optimización?

¿Cómo evitarlo?


Crea una solicitud al servicio de atención al cliente y trae el código fuente, informa de la construcción del terminal y de la tasa de bits.

Lo más probable es que el error esté en nuestro lado, pero necesitamos el código fuente para reproducirlo y solucionarlo.

 

¡Buenas tardes! Un poco de ayuda aquí para un novato.

// supresión de las estanterías


void deleteAllOrder()
{
for(int i = 0; i < OrdersTotal();i++)
{
order_ticket = OrderGetTicket(i);
HistorySelect(0,TimeCurrent());

MqlTradeResult resultado;
Solicitud MqlTradeRequest;

request.order = order_ticket;
request.action = TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(request,result);

Cómo corregir el código que no elimina todas las órdenes pendientes sino sólo las órdenes pendientes de un símbolo seleccionado. No puedo conseguirlo ahora mismo(

dimmi2000:

¡Buenas tardes! Un poco de ayuda aquí para un novato.

// eliminar órdenes pendientes


void deleteAllOrder()
{
  for(int i = 0; i < OrdersTotal();i++)
   {
      order_ticket = OrderGetTicket(i);
      HistorySelect(0,TimeCurrent());             //зачем?
      
      MqlTradeResult result;
      MqlTradeRequest request;
      
      request.order = order_ticket;
      request.action = TRADE_ACTION_REMOVE;
      OrderSend(request,result);

¿Cómo puedo modificar el código para eliminar todas las órdenes pendientes pero sólo las órdenes de un símbolo seleccionado? No puedo encontrarlo ahora mismo.

Mira la descripción de la función OrderGetString() y su parámetro ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING
