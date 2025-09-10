Errores, fallos, preguntas - página 230
La gente ha pedido enérgicamente que se eliminen los agujeros de la historia, y usted propone hacerlo.
No estoy sugiriendo hacer agujeros, estoy sugiriendo tener información fiable, estoy sugiriendo TFs no estándar y la capacidad de acceder al formato de los datos históricos
No necesito la ilusión de tener datos, necesito fiabilidad, cómo voy a parchear los agujeros o no es otra cuestión.
hay una oferta para los desarrolladores: hacer una "casilla mágica" para elegir si se parchea el historial o no
imho - en los próximos 5-6 meses no hay esperanza de que una plataforma de pleno derecho para trabajar en cuentas reales, y en 5-6 meses todavía no se sabe cómo MT5 se verá como y si va a existir en absoluto.
imho - en los próximos 5-6 meses no hay nada que esperar de una plataforma completa para trabajar en cuentas reales, y en 5-6 meses todavía no se sabe cómo será MT5 y si estará allí en absoluto
En el momento y en los lugares adecuados se disparó a los que tenían pánico. En una manada de bisontes o búfalos, una cría que bala sin motivo es pisoteada sin juicio.
¿Tal vez deberíamos "disparar" a las cuentas del foro correspondientes? .... Aunque, sí, estoy de acuerdo, no es humano.
En los momentos y lugares apropiados, se disparó a las personas asustadas en el acto. En una manada de bisontes o búfalos, una cría que bala sin motivo es pisoteada sin juicio.
¿Tal vez deberíamos "disparar" a las cuentas del foro correspondientes? .... Aunque, sí, estoy de acuerdo, no es humano.
Estoy de acuerdo, no es humano, pero es racional.
Por el momento soy un alarmista que necesita un terminal comprensible, no un juego de ordenador para el dinero, con todas sus deficiencias MT4 me va bien para trabajar en micro-real, pero por desgracia, siempre quiero algo más, y tal promesa ha sido hecha por los representantes de methaquot. Te dejo ahora, no tengo nada que hacer aquí durante los próximos 5 meses. Buena suerte.
Y no te olvides de llamar a la línea directa de cualquier tertulia cuando haya una discusión sobre el tema "¿No debería cerrarse Dom-2?" Lo más importante es que pienses que alguien debería controlar los medios de comunicación y la libertad de expresión, en lugar de que seas tú quien decida si debes tomar la información o cambiar de canal o saltártela.
Situación
Me conecté a mi cuenta durante el fin de semana con la contraseña de inversor de mt5. hay dos posiciones en la cuenta como debería ser.
He entrado en otra cuenta también con contraseña de inversor (abierta recientemente), que aún no ha tenido ninguna operación y en la pestaña "activos" veo los datos de la cuenta anterior.
Este es un marcador de comercio.
No veo la misma diferencia entre "Fondos" y "Margen").
Este error introducido durante la fase de optimización ya ha sido corregido. El lunes se publicará una versión corregida.
Perdonen las molestias, nos hemos pasado...
¿Supongo que el lanzamiento de la nueva versión se está retrasando? ¿O me he vuelto a perder la mejor parte...? :)
Pregunta como se dice:
¿Cómo puede el EA cargar/descargar datos a un archivo? y lo más importante es que debería funcionar en el probador, sí con agentes.
¿Dónde debería estar el archivo para que el agente lo viera?
Estaría encantado de descargarlo, o al menos cargarlo desde un archivo pero en un agente.
El agente se pone en marcha a la orden del probador, por lo que se le transmiten algunos datos. Quiero controlar este proceso no sólo a través de variables de instancia, sino poder enviar también arrays.
¿Cómo puede el EA cargar/descargar los datos en el archivo? y lo más importante es que debería funcionar en el probador, sí con agentes.
#property tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Si pruebas localmente (sólo en agentes locales), puedes abrir archivos en la carpeta compartida de los terminales cliente.
#property tester_file "bla-bla-bla"
Propiedades del programa
indicador_de_prueba
cadena
Nombre del indicador personalizado en el formato "nombre_del_indicador.ex5" .Los indicadores necesarios para las pruebas se determinan automáticamente a partir de la llamada a la función iCustom(), si el parámetro correspondiente se especifica como una cadena constante. Para otros casos (uso de la función IndicatorCreate() o uso de una cadena no constante en el parámetro que define el nombre del indicador) necesitamos esta propiedad
archivo_de_prueba
cadena
Nombre del archivo para el probador, especificando su extensión, encerrado entre comillas dobles (como una cadena constante). El archivo especificado se pasará al probador para su funcionamiento. Los archivos de entrada para las pruebas, si son necesarios, deben especificarse siempre
biblioteca_de_prueba
cadena
Nombre de la biblioteca con extensión, entre comillas. Una biblioteca puede tener tanto una extensión dll como una extensión ex5. Las bibliotecas necesarias para las pruebas se detectan automáticamente. Sin embargo, si una biblioteca es utilizada por un indicador personalizado, se debe utilizar la siguiente propiedad