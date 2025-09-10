Errores, fallos, preguntas - página 228
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola. Estoy planeando utilizar la MT5 para el análisis técnico, es decir, el procesamiento de datos en tiempo real. Quiero que sea rápido. No pienso operar en este terminal, porque la plataforma es nueva, pero ¿por qué no en demo? Nunca he conocido un tiempo tan largo. Nunca he conocido un tiempo tan largo. Su información es útil. Me atraen las posibilidades de MT5. Puede acceder fácilmente a la hora y al calendario del sistema Windows a través de la API y establecer que la barra no se actualice. Ciertamente no es una cosa, pero es muy importante. El correcto funcionamiento del programa implica la introducción de diversas comprobaciones para garantizar que los datos calculados son correctos, en el sentido de no perder dinero con mayor razón. Si el programador no tuvo en cuenta algo, pero podría haberlo hecho, ¿quién tiene la culpa?
No puedo evitar responder, aunque no tenga ganas de publicar en este foro:
Yo también estaba planeando utilizar MT5 para el análisis técnico, cansado de vagar entre mis programas en Delphi y los códigos de MT4 - comenzó a reescribir todo en MT5, y ha llegado no sólo las dificultades, pero los problemas reales: limitada OOP (se puede superar), la incapacidad para crear su TF no estándar (no podía superar que era conveniente para mí), la incapacidad para descargar sus datos históricos (esperaba que los desarrolladores de cumplir su promesa y revelar el formato de datos .hcc-files - no he visto esta información), el soporte de calidad sólo para el servidor metaquotes y la falta de apoyo de las empresas de corretaje (no es conveniente, porque usted tiene que negociar en otros servidores - a menudo los servidores no sincrónicos tiempo interno - diferentes sombras de velas crean problemas para los Asesores Expertos), sólo actualizaciones absurdas de nuevas construcciones - secciones de código de trabajo dejan de funcionar, etc.
Bueno, si no hay nadie a quien culpar, ya me siento culpable de haber pasado medio año en la plataforma MT4/MT5 en lugar de estudiar los mismos nueves, tradestation y demás.
MT5 es una gran ventaja - compilador fuerte, modelo de Windows basado en eventos, permite crear códigos no inferiores al nivel de C++ y Pascal/Delphi
Estoy de acuerdo contigo enseguida, si alguien lo necesita - sí, quiero mucho de las plataformas libres, y no separo para nada las moscas y las chuletas)))
de nuevo no usted, no su empresa y lo hicieron todos....
Es sorprendente la frecuencia con la que la gente desactiva su percepción crítica de la realidad.
Pero si se profundiza, sólo hay una razón: quejarse de quién está más cerca y dónde, en lugar de quién tiene la culpa y quién es responsable.
Unavez más, todos nos aseguramos de que una enorme capa de tareas tanto en el cliente como en el servidor se resuelvan automáticamente. Pero si un administrador importa las citas erróneas con sus propias manos, entonces no podemos tomar su historia y sustituirla por otra.
Describa claramente el problema en el foro del corredor en cuestión o escriba a su servicio técnico.
Es sorprendente la frecuencia con la que la gente desactiva su percepción crítica de la realidad.
OK, estoy de acuerdo contigo - no es tu culpa, son todos los representantes ineptos de la DC, no me hace sentir mejor - porque hasta ahora he perdido la confianza en la plataforma en general, en MT5 no hay soporte de calidad por parte de la DC, y en MT4 no hay un foro ruso, donde no gritarían en cada post engañando a la DC, todo no funciona porque la DC lo hizo así, y los metaquotes les ayudan
Esa es la realidad.
Tal vez no percibo bien la realidad... estoy de acuerdo - mi opinión para ti es solo un lloriqueo de otro usuario o programador, no respondas a mi post, no pido ni exijo
Se trata de dos documentos diferentes y tienen dos finalidades distintas.
Se necesita una especificación que describa explícitamente todas las construcciones del lenguaje punto por punto. Por ejemplo, una especificación para C#. En realidad, yo tomaría como ejemplo la especificación en C++, es más rigurosa y sin ambigüedades, pero no encuentro la referencia al vuelo.La especificación es necesaria para poder abrirla y decirle al desarrollador que 1.3.5 dice una cosa y el compilador genera otra. ¿Existe tal cosa? No existe tal cosa, existe el Manual... del viajero de la galaxia MQL5
Por cierto, no es una mala guía, en algunos puntos está muy bien escrita, pero no es una especificación.
Vale, no te ofendas, yo también odiaba escribir documentación de software, y a menudo tenía que hacerlo, e incluso en inglés. Pero hay que hacer las prisas a tiempo, probablemente aún es demasiado pronto, hay que eliminar los bichos primero. Estoy juzgando por tu foro sobre los errores o si no empezarás a gritar sobre mi acritud de nuevo.
Voy a terminar esta serie de coladas, porque para los principiantes en programación, y los que sólo tienen conocimientos de programación en MQL4, no está claro qué es la POO y por qué es necesaria.
Vaya, pregunto por el pliego de condiciones y me dan un enlace al manual... Intente comprender la diferencia entre la Guía del Usuario y la Especificación Lingüística.
Toda la información sobre el lenguaje está disponible en la enorme y creciente documentación de MQL5. Además, toda la comunidad MQL5.está construida para ayudar a los operadores y desarrolladores.
Ningún otro lenguaje de programación del mundo ofrece tanta documentación e información.
Sobre la especificación: el 99,99% de nuestros visitantes no tienen conocimientos suficientes para leer una especificación pura (para compiladores) del lenguaje de programación. Has hecho un excelente comentario sobre el nivel general de los desarrolladores que no quieren saber ni escribir nada.
IgorM:
¿Su empresa es nueva en este mercado? No puede permitirse el lujo de hacer la calidad, y ser responsable no sólo para el lado del cliente, sino también para el lado del servidor . No me importa como usuario cómo se verá - incluso físicamente ver la historia de la calidad en 5,25 "disquetes . En cuanto a las preguntas al broker - ¿para qué? He contactado varias veces con el servicio de soporte, supongo que tengo suerte por la gente incompetente que no puede ayudar en cuestiones técnicas - y en cuanto a la respuesta de MT5 - esta plataforma de comercio está en modo de prueba y todavía no podemos proporcionar información específica al respecto.
1. Sobre ser responsable del corredor/agente:
Imagínese una situación en la que USTED (sólo USTED) llega a un banco suizo de renombre y pide que le dejen entrar en la cámara acorazada principal durante una hora (sin testigos), mientras lleva varias bolsas en las manos.
O aquí hay una segunda opción: pedir que se le permita acceder a su software durante un par de días, el acceso físico al hardware.
Todos sabemos cómo termina esto.
2. La pregunta no debería ser para el agente, sino para usted: ¿por qué?
¿Por qué abrir una cuenta real con el broker? ¿Por qué depositar su dinero de sangre a este corredor?
3. ¿Por qué quieres abrir una cuenta real con este broker?
Lamentablemente, nuestro equipo de soporte en la mayoría de los casos sólo conoce superficialmente las características del producto recién introducido (esto se aplica no sólo a MT5). Y suelen responder con frases generalizadas.
Ya he tenido algunas situaciones en las que la configuración del servidor en Alpari mostraba algunas rarezas e inconsistencias, y todo el mundo le echaba la culpa a MT5 al principio. Cuando finalmente entendimos que era un problema con la configuración del servidor en Alpari.
IgorM:
¿No le ofende que incluso la famosa Alpari haya retirado la publicidad de su MT5 de las páginas de selección de plataformas de trading? Y en el foro de mql4 la gente está delirando sobre la prohibición de los lotes con la transición a MT5 y que MT4 ya no es apoyado incluso por los desarrolladores, imho - sólo sus dificultades de organización y estropear el prestigio de la plataforma - ¿por qué liberar una plataforma de negociación llena de errores tanto de los DC y los desarrolladores?
4. Poner o no poner publicidad es probablemente el negocio de las empresas de corretaje. El hecho sigue siendo el hecho - Alpari ha estado trabajando con MT5 durante bastante tiempo y en mi opinión es bastante exitoso en la prueba de esta plataforma.
Por lo tanto, demuestra que están interesados en ella.
Todos hacen exactamente lo que deben hacer, respetando sus propios intereses. ¿Qué tienen que ver los agravios?
5. La falta de locomotoras se ha anunciado con antelación. ¿Y esto es un problema global? ¿Hay corredores que hayan decidido abandonar completamente MT4 y pasar a MT5?
6. En cuanto a "no es compatible" - ¿Qué pasa con las dos últimas versiones de MT4? ¿Quizás hay una declaración en algún lugar por parte de los representantes de MQ de que en 2 años todo el mundo tendrá que cambiar a MT5 de forma obligatoria?
Si la memoria no me falla Alpari no se va a separar de MT4 (al menos según ellos "hasta el último cliente").
7. La crudeza de la plataforma y su idoneidad para el comercio real es, me parece, un tema aparte. Y eso lo deciden el corredor y el comerciante. Ya se están abriendo cuentas reales, así que al menos hay quien ha encontrado la plataforma establecida.
PS
Y ahora con más detalle, como ejemplo.
Tomemos este puesto
¿Por qué se genera un gráfico con tantos fallos?
En la captura de pantalla adjunta se puede ver:
- m15 período
- La mitad de la pantalla está ocupada por las velas diarias y la otra mitad por las horarias
Me pregunto cómo trabajarán los EA en él.
este fallo lleva ahí desde el nacimiento de mt5 y aún no se ha solucionado =(
Y qué te parece. Ya estoy hablando de que el tema se ha discutido 30 veces, me callaré sobre la respuesta de MQ al problema.
Pero, ¿en qué servidor (en qué corredor) ha aparecido esta imagen que no es necesario especificar? Tal vez MQ "insinúe" a su servicio de atención al cliente el problema (si es que no lo conocen)... :)
¿Tenemos que declararlo como un "fallo" o un "error"? majestic: ¿Tenemos que declararlo como un "bug", un "error" o un inconveniente en la plataforma comercial?
¿Por qué confundes las moscas con las chuletas?
Los errores de terminal son una cosa.
Otra cosa son los defectos del corredor.
Si el corredor no tiene historial, ¿qué tiene que ver MQ con él?
Recientemente he hablado con el servicio de atención al cliente. Pregunté: ¿Por qué hay tan poca historia, no más de 2 meses incluso para los mayores? - (está en MT4).
La respuesta es que tenemos más de 700 símbolos y el terminal MT4 no puede almacenar más de 2 meses de historial. Les dije: "Oye, tú, esto no es un problema de MT, es un problema de tu empresa que decidió limitar el historial de los instrumentos. Eso es todo, empezaron a hablar de forma diferente.
En sentido figurado, le estás diciendo a BMW que el coche no es cómodo de conducir en el pueblo de Razdolbaevo y que regularmente tiras mucho dinero para reparar la suspensión.
Tal vez deberías mudarte a otro pueblo donde las carreteras sean mejores.
+1
Yo lo movería, la suspensión es más importante...
Y qué tal esto. Ya estoy hablando de que el problema se ha discutido 30 veces, me callaré sobre la respuesta de los representantes de MQ a este problema.
Pero, ¿en qué servidor (en qué corredor) apareció esta imagen no es necesario especificar? Tal vez MQ "insinúe" a su servicio de atención al cliente el problema (si es que no lo conocen)... :)
¿Tiene que declararlo como un "fallo" ¿un "error" y una deficiencia de la plataforma de negociación?
Me mantengo en mi opinión - es un error. Su Asesor Experto está trabajando en un marco de tiempo m15, y de repente se obtiene una hora o una vela diaria ... ¿es esto normal?
En cuanto a la doble comprobación, alguien escribió... bueno, en mt4 bastaba con comprobar la ausencia de velas... pero cómo determinar programáticamente que has conseguido una vela de otro timeframe es un misterio para mí.
Habrá que rebuscar en 220 páginas para saber si se habló de ello o no... Lo dudo...
No voy a escribir al broker... porque ya sé la respuesta: no tenemos cotización por minutos... así que a disfrutar de la hora y el día en m15... jajaja...
mis otras preguntas aún no han sido respondidas... incluso de los "chicos listos"
Si te equivocas, tienes la impresión de que te tomaste mis posts como una especie de ataque... nada personal, como se dice... estoy periódicamente (después de n-doce builds me arrastro en mt5), porque es muy interesante mirar profundamente en la historia en cualquier marco de tiempo... Pero aún no puedo usarlo, desgraciadamente... no tengo ganas de esperar unos segundos a que la línea cambie de opinión... rebotará e irá donde yo la ponga )
Estoy esperando pacientemente nuevas construcciones y espero que dando prioridad a los robots comerciales, MQ no se olvide de las personas )
MQ es como Windows... todo el mundo dice algo malo pero lo siguen usando... porque no hay ninguna alternativa digna... hola Linuxoids )
Es una pena que desaparezca en ti tanto talento -deberías conseguir un trabajo en las metaquotas, eso resolvería seguro todos tus problemas, mientras que Renat ha estado escribiendo durante media noche- "pero sigue ahí":
No sé si es MT5 con bugs o si no hay buenos administradores y rubios en el departamento de soporte. Lo interesante es que Renat ha explicado los dos primeros problemas, y ahora tú... "...y vienes a explicar el tercer problema sobre la marcha.
Me acordé de la industria automovilística, la situación con MT5 es similar a la de AvtoVAZ - invirtieron mucho dinero en la planta y hacen buenos coches, pero hay un problema: estos coches son comprados por idiotas sinvergüenzas que se rompen en sus manos pero no pueden conducir.
SZS: Mi primer coche fue doméstico, no compraré otro, quiero vivir
Sigo pensando que es un bug. Tienes un EA trabajando en un timeframe de m15 y de repente le sale una vela de hora o de día.... ¿es esto normal?
En cuanto a la doble comprobación, alguien escribió... bueno, en mt4 bastaba con comprobar la ausencia de velas... pero cómo determinar programáticamente que has conseguido una vela de otro timeframe es un misterio para mí.
Habrá que rebuscar en 220 páginas para saber si se habló de ello o no... Lo dudo...
No voy a escribir al broker... porque ya sé la respuesta: no tenemos cotización por minutos... así que a disfrutar de la hora y el día en m15... jajaja...
mis otras preguntas no han sido respondidas... ni siquiera de los "listos".
1. En cuanto a esta situación.
Cuando un EA "ve" velas de una hora en lugar de velas de 15 minutos en el historial, tal vez no sea normal (pero no es un problema del complejo de trading, y ciertamente no es un problema del desarrollador).
Esto es, como bien se ha advertido, un problema de las empresas de corretaje (y no vamos a entrar en detalles de por qué la empresa de corretaje no ha subido el historial de alta calidad al servidor).
Y en mi opinión, cualquier EA debe manejar estas situaciones en su código, y el programador o el cliente del código debe decidir qué hacer en esta situación.
2. Si hay una determinada pregunta y algo es un misterio, debes preguntarlo sobre este tema. No importa lo lógica o ilógicamente que se formule el puesto.
Lo iremos descubriendo sobre la marcha. Pero tan pronto como se encuentra una dificultad tan inmediatamente gritando por toda la red - "¡¡¡Bug!!!", "¡¡¡Los desarrolladores tienen la culpa!!!", "¡¡Lokov ningún software por el desagüe!!", etc.
3. No sólo lo haré, sino que lo he hecho. Y para una búsqueda rápida existe un buscador, sólo recuerda utilizarlo y saber al menos aproximadamente lo que buscas.
3 - por favor, apunte el dedo en la discusión, ¿qué consulta es en la búsqueda y cuánto tiempo se tardó en encontrarlo? fue gratamente sorprendido por el puesto - lástima que hay muy pocas personas así... Los "listos" siempre intentan enviar una búsqueda...
2 - ¿Repite las preguntas o utiliza el motor de búsqueda? )
1 - mt4 no tenía esas tonterías, por lo que el 5 se ha sumado al lío... Estaba mirando con mis ojos y si sólo hubiera ejecutado el EA, nunca me habría enterado del problema...
toall: Por favor, comprenda que nadie está buscando culpables, es sólo que como comerciante o incluso como usuario de cualquier otro programa, quiero ejecutarlo y hacer lo que fue diseñado, no para volver a comprobar los resultados de su trabajo ...
De todos modos, sobre las velas - olvídalo... No veo el sentido de seguir discutiendo...