Errores, fallos, preguntas - página 233
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué son los bichos?
El probador funcionaba, ahora después de la actualización no hay ni siquiera parámetros de entrada en el Experto. Y fueron...
Los expertos no se ponen en la carta.
¿Qué experto ha lanzado una actualización tan estúpida?
¿Qué ha mejorado?
¿Qué ha comprobado?
¿Cómo entregó su trabajo?
¿Cómo se aceptó ese trabajo?
¿Cómo se hizo público este "trabajo" conjunto?
¿Puedes escribir al Servicio de Atención al Cliente y hacerles saber todos los detalles necesarios?
Desactivar el autodesplazamiento en el registro del probador no funciona.
Desactivar el autodesplazamiento en el registro del probador no funciona.
Necesito más detalles.
¿Quizás la razón sea que se muestran demasiadas entradas?
1. las ventanas en MT se desmoronan después de iniciar el depurador:
era.
Tras el inicio del depurador
se convirtió en
2. Cuando se ejecuta el probador a través de los parámetros con una lista desplegable. El probador ejecuta la lista normalmente.
Después de la primera ejecución "Ejecutar una sola prueba" La vista se convierte en números y los valores establecidos son derribados:
3. Por favor, hacer, como MT4, que sería posible desactivar la visualización del gráfico en la ejecución de la prueba, pero se apila un montón de gráficos y luego sentarse y cerrarlos, y por accidente se puede cerrar la configuración deseada.
La posibilidad de establecer la velocidad de renderizado durante la prueba y si quieres marcar la opción de no mostrar el gráfico.
5. El propio concepto de depurador es una curva, sin la posibilidad de ejecutar la depuración en la historia con la visualización de la carta testerable. Entonces, empiezo a depurar y espero un tic, o, mejor aún, los fines de semana no funciona en absoluto en los tics. Lo único que queda por hacer es cambiar el Asesor Experto para que funcione con el temporizador para la depuración. Y no hay nada que comprobar sin el historial -bueno, se ha iniciado un tick, bueno, se ha iniciado-, no hay construcciones que dependan de los cambios de precios, es decir, no se puede comprobar nada. Lo único que queda es escribir alertas y ejecutar en el tester para comprobar lo que escribe en el log. Bueno, este depurador no sirve entonces. Al menos puedes mirar algo en la ventana del gráfico en MT4 usando inform(). Pero aquí estás prácticamente escribiendo a ciegas.
3. Por favor, hacer, como MT4, que sería posible desactivar la visualización del gráfico en la ejecución de la prueba, pero se apila un montón de gráficos y luego sentarse y cerrarlos, y por accidente se puede cerrar la configuración deseada.
Si quieres sería mejor hacer como en MT4, la posibilidad de configurar la velocidad de renderizado durante las pruebas y si quieres marcar la casilla de no mostrar el gráfico.
6. Gracias por el estilizador - muy útil.
Una petición: es muy incómodo e inusual cuando el estilista pone corchetes así:
sería mucho más bonito que el estilista pusiera los soportes así:
Es difícil discutir sobre lo que está bien y lo que está mal. Creo que es una cuestión de costumbre y de gusto.
La mejor solución, en mi opinión, sería permitir al usuario elegir cómo organizar los corchetes, es decir, añadir otro parámetro aquí en alguna parte:
6. Gracias por el estilizador - muy útil.
Una petición: es muy incómodo e inusual que el estilista disponga los soportes así:Es difícil discutir sobre lo que está bien y lo que está mal. Creo que es una cuestión de costumbre y de gusto.
La solución más correcta, en mi opinión, sería dejar que el usuario elija cómo organizar los corchetes, es decir, añadir otro parámetro en algún lugar de aquí:
Absolutamente de acuerdo. Por eso no lo uso en MT5, aunque es muy útil, a menudo tengo que formatear el código nuevo a mano para facilitar la búsqueda.
En los IDEs modernos existe una personalización de todo esto, además de un conjunto de varios estilos estándar ya preparados.
No dudo que MQ planee implementarlo, una característica demasiado obvia. Es que hay muchas tareas más importantes en este momento.