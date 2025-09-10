Errores, fallos, preguntas - página 225
A los desarrolladores.
Por supuesto, esto no está directamente relacionado con MT5, pero es importante para mi proyecto actual - Según tengo entendido, al cerrar varias "posiciones" abiertas (órdenes) por un símbolo en MT4, las órdenes perdedoras se procesan primero?
Es decir, si hay 10 posiciones abiertas (órdenes abiertas) en MT4, que serán cerradas todas por el servidor a un determinado precio, ¿en qué orden se producirá el proceso de cierre?
PS
Me interesa específicamente la situación con el servidor de MT4.
este error ha estado presente desde el nacimiento de mt5 y aún no se ha solucionado =(
Si no me equivoco, es un fallo de las empresas de corretaje y nadie se preocupa por ello, aunque hay algunas empresas de corretaje con cuentas reales - esta es una de las razones por las que me he enfriado a MT5, porque no veo sentido a probar mis códigos en cuentas MT5
También hay un error al no dibujar la barra cero - sólo la línea Ask muestra el precio actual en la pantalla
¿Por qué el gráfico se genera de forma tan irregular?
Puedes verlo en la captura de pantalla adjunta:
- m15 período
- La mitad de la pantalla es una vela diaria, la otra mitad es horaria
No se trata de un fallo del sistema, sino de un problema de organización del agente que no ha cargado el historial correcto en sus bases de datos.
Conéctese a nuestro servidor access.metatrader5.com:443 - todo el historial allí es correcto.
y en la imagen se puede ver que la fecha cerca de la línea vertical se funde con la escala - ninguno de los dos es visible
Sí, debería serlo.
- ¿Cuándo se podrá hacer doble clic en un objeto para abrir sus propiedades como en el 4?
- ¿dibujar una captura de pantalla de errores de este servidor?
- el uso de la línea vertical resulta ser posible sólo en el fondo
- es decir, ¿podemos olvidarnos de la funcionalidad anterior o habrá alguna casilla para regular el comportamiento?
Por último, pero no menos importante:
- en la versión 4 la pista, al arrastrar el objeto, se mostraba en la esquina superior derecha, por alguna razón se hizo en la izquierda - estorba. al principio me molestaba en absoluto cuando no era transparente.
- Por alguna razón, no siempre, pero a menudo cuando se adjunta una línea de tendencia a un gráfico o se cambia su posición, el terminal se vuelve realmente lento... Parece que cuanto más lejos del extremo derecho del gráfico, más se estanca... es decir, se congela durante unos segundos...
- ...y esta línea simplemente desaparece después de cambiar su posición y reaparece en un par de segundos... o tiras del extremo, lo sueltas y sale volando en medio de la nada... luego vuelve a volar... a veces...
- Es aún más divertido cuando todos los objetos de la carta empiezan a volar de un lado a otro... Sobre todo al principio, cuando abres algún TF por primera vez.
De todos modos, hasta ahora todos mis intentos de abrir Five han terminado en decepción... =(
- ¿dibujar una pantalla de error de este servidor?
Hola, queridos desarrolladores. En el lenguaje MKL5 existe la función ArrayMaximum que busca el elemento máximo en un array numérico unidimensional. ¿Qué te parece hacer una función similar para buscar índices de elementos máximos en una matriz multidimensional? A decir verdad, lo necesito. Gracias.
Sí, muestre el error exactamente desde el servidor MetaQuotes-Demo, por favor.
En realidad la escala muestra que las velas son diarias en m15
esto es noviembre del 94... No sé de qué hora son las velas del día, sólo he pulsado "mover al final del gráfico".
¿Qué tal si lo aplicas tú mismo?
En realidad la escala muestra que las velas son diarias en m15
esto es noviembre del 94
1. Si no me equivoco, la Eur se presentó oficialmente en 1999.
Obviamente, ya existía experimentalmente antes, pero ese es un tema aparte.
2. En algún sitio (no recuerdo dónde) se decía que para el campeonato se preparaba la historia desde 2005...