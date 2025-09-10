Errores, fallos, preguntas - página 224

Una nueva compilación viene con una serie de correcciones en el área de los agentes remotos. Vamos a cambiar la frecuencia de sondeo de los agentes "muertos".

Se mejorará la capacidad de gestión de las listas de agentes, ya que el uso masivo de recursos remotos está próximo. Como mínimo, añadiremos un modo de "Agrupación de Agentes", para que los agentes de la misma dirección IP se agrupen en uno solo.

Actualmente las operaciones de grupo en agentes dedicados funcionan + hay una opción para habilitar/deshabilitar particiones enteras:


 
Renat:

Aquí hay otra cosa que añadir "Crear partición", "Eliminar partición" sería genial.
 

Queridos desarrolladores

La pestaña "Noticias". La visualización de las noticias es muy incómoda (el tamaño no se guarda), tienes que estirar la ventana a un tamaño más conveniente cada vez que la vuelves a abrir.

 
En el probador, añada una cuenta atrás que muestre el tiempo que falta para que finalicen los resultados del probador. MT4 tiene esto.
 
puede ver esto si contrae el probador a una línea (doble clic en la línea con pestañas a la derecha de Agentes | Registro)
 
¿No se puede mostrar este tiempo aún más abajo? Colóquelo junto a"Perfil actual". Entonces, no habría necesidad de hacer dobles clics innecesarios.
 
El control deslizante "Posición fija del gráfico", situado en la esquina inferior izquierda, no funciona correctamente en los gráficos. A menudo lo utilizaba en MT4 cuando analizaba operaciones realizadas arrastrándolo al centro del gráfico, para que al cambiar de marco temporal el punto requerido en el gráfico estuviera en el centro. Pero en MT5 al cambiar de marco temporal el gráfico sigue cambiando. Por favor, corrija este error.
Buenas tardes.

Profesionales de MQL5, ¡ayuda!

Mi situación es simple: una clase tiene el siguiente atributo

CSymbolInfo *m_symbols[].

¿Cómo se inicializa desde el exterior?

Por supuesto, puedo escribir la función Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),

pero resulta que los parámetros no se pueden pasar de esta manera. En este caso aparecerán las siguientes ideas

1. Utilizar una matriz de objetos CSymbolInfo m_symbols[] en lugar de una matriz de punteros en la clase y en la función de inicialización. Pero esta solución no es adecuada porque entonces hay que copiar estos objetos en programa externo:

CSymbolInfo *sym;

sym = new CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // copiando en caso de que no sea un array de punteros, sino un array de objetos, - imposible¡!

Y no hay ninguna función para copiar un objeto en la clase CSymbolInfo.
2. Almacena todos los punteros en el array de la clase CArrayObj. Esto también es imposible porque la clase CSymbolInfo no es descendiente de la clase CObject.
3. Inicializa este array dentro de la clase. Básicamente, es un mal planteamiento, aunque se puede encontrar a menudo. En este caso se viola el principio de encapsulación.

Entonces, ¿cómo resolver mi problema?

Debo estar perdiendo algo.

Agradecería cualquier respuesta.

 
Puedes probar de la siguiente manera:

CSymbolInfo m_symbols[10];

CSymbolInfo* gSymbols[10];

//--- copiando

for(int i=0;i<10;i++)

gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);

 

¿Por qué el gráfico se genera de forma tan irregular?

Puedes verlo en la captura de pantalla adjunta:

- m15 período

- La mitad de la pantalla es una vela diaria, la otra mitad es horaria

Sólo puedo imaginar cómo funcionarán los Asesores Expertos en él...

no he visto este error desde el nacimiento de mt5 y aún no se ha solucionado =(

también veo en la imagen que la fecha cerca de la línea vertical se funde con la escala - no puedo ver ninguno de los dos

también aprovechando esta oportunidad, me gustaría saludar a ma... para preguntar:

- ¿cuándo funcionará por fin el doble clic sobre un objeto para abrir sus propiedades, como en el 4?

