Errores, fallos, preguntas - página 224
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Una nueva compilación viene con una serie de correcciones en el área de los agentes remotos. Vamos a cambiar la frecuencia de sondeo de los agentes "muertos".
Se mejorará la capacidad de gestión de las listas de agentes, ya que el uso masivo de recursos remotos está próximo. Como mínimo, añadiremos un modo de "Agrupación de Agentes", para que los agentes de la misma dirección IP se agrupen en uno solo.
Actualmente las operaciones de grupo en agentes dedicados funcionan + hay una opción para habilitar/deshabilitar particiones enteras:
Una nueva compilación viene con una serie de correcciones en el área de los agentes remotos. Vamos a cambiar la frecuencia de sondeo de los agentes "muertos".
Se mejorará la capacidad de gestión de las listas de agentes, ya que el uso masivo de recursos remotos está próximo. Como mínimo, añadiremos un modo de "Agrupación de Agentes", para que los agentes de la misma dirección IP se agrupen en uno solo.
Actualmente las operaciones de grupo en agentes dedicados funcionan + hay una opción para habilitar/deshabilitar particiones enteras:
Queridos desarrolladores
La pestaña "Noticias". La visualización de las noticias es muy incómoda (el tamaño no se guarda), tienes que estirar la ventana a un tamaño más conveniente cada vez que la vuelves a abrir.
En el probador, añada una cuenta atrás que muestre el tiempo que falta para que finalicen los resultados del probador. MT4 tiene esto.
puede ver esto si minimiza el probador a una línea (doble clic en la línea con pestañas a la derecha de Agentes | Registro)
¿No se puede mostrar este tiempo aún más abajo? Colóquelo junto a"Perfil actual". Entonces, no habría necesidad de hacer dobles clics innecesarios.
Buenas tardes.
Profesionales de MQL5, ¡ayuda!
Mi situación es simple: una clase tiene el siguiente atributo
CSymbolInfo *m_symbols[].
¿Cómo se inicializa desde el exterior?
Por supuesto, puedo escribir la función Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),
pero resulta que los parámetros no se pueden pasar de esta manera. En este caso aparecerán las siguientes ideas
Entonces, ¿cómo resolver mi problema?
Debo estar perdiendo algo.
Agradecería cualquier respuesta.
Por la tarde.
Profesionales de MQL5, ¡ayuda!
Mi situación es simple: una clase tiene el siguiente atributo
CSymbolInfo *m_symbols[].
¿Cómo se inicializa desde el exterior?
Por supuesto, puedo escribir la función Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),
pero resulta que los parámetros no se pueden pasar de esta manera. Aparecerán las siguientes ideas
copiar si es una matriz de objetos, no una matriz de punteros! Y no hay ninguna función para copiar un objeto en la clase CSymbolInfo.
Entonces, ¿cómo resolver mi problema?
Debo estar malinterpretando algo.
Agradeceré cualquier respuesta.
Puedes probar de la siguiente manera:
CSymbolInfo m_symbols[10];
CSymbolInfo* gSymbols[10];
//--- copiando
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);
¿Por qué el gráfico se genera de forma tan irregular?
Puedes verlo en la captura de pantalla adjunta:
- m15 período
- La mitad de la pantalla es una vela diaria, la otra mitad es horaria
Sólo puedo imaginar cómo funcionarán los Asesores Expertos en él...
no he visto este error desde el nacimiento de mt5 y aún no se ha solucionado =(
también veo en la imagen que la fecha cerca de la línea vertical se funde con la escala - no puedo ver ninguno de los dos
también aprovechando esta oportunidad, me gustaría saludar a ma... para preguntar:
- ¿cuándo funcionará por fin el doble clic sobre un objeto para abrir sus propiedades, como en el 4?