Errores, fallos, preguntas - página 229
Unavez más, lo hacemos todo para resolver automáticamente una enorme capa de problemas tanto en el cliente como en el servidor. Pero si un administrador importa las citas equivocadas con sus propias manos, no podemos tomar su historia y sustituirla por otra.
Describa claramente el problema en el foro del corredor en cuestión o escriba a su servicio técnico.
¡Renat, ¡no funciona correctamente POR DISEÑO! incluso en las metacitas del servidor!
La persona eligió 5 minutos. se desplaza hacia atrás en el tiempo. 1999 pasó, 5 minutos terminaron, las barras horarias comenzaron a mostrarse, las barras horarias terminaron, las barras diarias comenzaron a mostrarse. ¡Es un marasmo! Y así es como funciona también en el servidor de demostración de MetaQuotes.
Si se han agotado las barras del período del gráfico, no se deben mostrar las velas en los marcos temporales superiores.
3 - mete el dedo en la discusión, ¿qué consulta ponía en la búsqueda y cuánto tiempo tardó en encontrarla? me sorprendió gratamente el post - lástima que haya muy poca gente así... Los "listos" siempre intentan enviar una búsqueda...
Fácil. Esto es lo que hacemos: en el cuadro de búsqueda, introducimos "Historial de citas" y pedimos al buscador que nos encuentre todo lo relacionado con el tema. En la cuarta página, vemos la siguiente imagen
Cualquiera de los posts resaltados te llevará a una discusión sobre un problema similar con los bares en la historia. Por cierto, el puesto 35 es mío.
A partir de estos posts y a continuación se describe todo en detalle y de forma bastante popular.
En mi opinión, Renat ha descrito todo con detalle aquí:
1
Toda la vida los servidores han tenido una función para sincronizar el historial de otros servidores. Es mucho más fácil en MT5.
Lo más probable es que se deba a razones administrativas. Desde el punto de vista técnico, todo es posible.
PS
Tardé unos 5 minutos en encontrarlo, aunque sabía qué buscar y dónde buscar. No puedo creer, que la discusión del tema sobre "bugs con historial de citas" no se haya encontrado durante 30 minutos (el tema se planteó muchas veces, ojalá hubiera abierto un hilo aparte)...
¿Hay algún error en la nueva versión 362(02.12.2010)? Inesperadamente la función CopyTime, tercera variante, dejó de funcionar. El guión da
2000
2000
-1
La historia está cargada, está presente en el gráfico. En la construcción anterior todo funcionaba.
Sigo con mi opinión, es un bug, tienes un EA trabajando en un timeframe de m15 y de repente le sale una vela de hora o de día.... ¿es esto normal?
Los desarrolladores anunciaron inicialmente que para evitar discrepancias en diferentes TFs y para un almacenamiento de datos más compacto, el historial de todos los TFs será restaurado desde el historial M1.
La idea se llevó a cabo: la historia se restaura desde M1, pero luego resultó que las empresas de corretaje no tienen una historia tan profunda de M1 y ¿qué debemos hacer?
La solución de MQ es lógica. Sin embargo, no es muy conveniente para los comerciantes que quieren jugar con esta historia.
A Renat
Ya he sugerido una solución antes y la repetiré una vez más, por si los desarrolladores la han pasado por alto: Debes introducir los datos de la primera fecha de cada TF en la estructura del archivo histórico. De este modo, podrá rastrear el final de la historia nativa de la TF solicitada. Se puede utilizar tanto para mostrar los datos del TF más antiguo en el gráfico como para dar estos datos según las funciones de mql5.
El TF en MT5 es 21, significa que durante la formación del historial debemos guardar 21 fechas del historial del TF, esta cantidad de información no afectará al tamaño del archivo, pero simplificará mucho el trabajo con el historial.
Hoy es 12.12.2010. Sigue sin funcionar...
Este error introducido durante la fase de optimización ya ha sido corregido. El lunes se publicará una versión revisada.
Perdonen las molestias, me he pasado...
Toda la información sobre el lenguaje está disponible en la enorme y creciente documentación sobre el lenguaje MQL5. Además, toda la comunidad MQL5.community está diseñada para ayudar a los operadores y desarrolladores.
Ningún otro lenguaje de programación del mundo ofrece tal cantidad de documentación e información.
Sobre la especificación: el 99,99% de nuestros visitantes no tienen conocimientos suficientes para leer una especificación pura (para compiladores) del lenguaje de programación. Has hecho un excelente comentario sobre el nivel general de los desarrolladores que no quieren saber ni escribir nada.
Escribí que la comunidad MQL5 no escribirá bibliotecas estándar para ti. Di dos razones: el bajo nivel medio de los comerciantes-programadores y la falta de motivación de la comunidad, y especialmente de sus mejores miembros, para escribir un código abierto para una plataforma comercial cerrada.
¿Y por qué no se paga dinero para desarrollar las clases adecuadas, como se paga por los artículos?
Por ejemplo, "MQL5 Reference / Standard Library / Classes for organizing data" - hay mucho que añadir, como tablas hash, colas, pilas. No me refiero a la ayuda, por supuesto, sino al código.
Cuanto más visito este foro, más dudo en qué planeta del Sol se encuentra este foro...
¿Cuál es la lógica? ¿Por qué necesita esa información que no se corresponde con la realidad? Es más lógico informar al código del Asesor Experto y mostrar en el gráfico la información de que no hay datos, error o NULL , EMPTY, EMPTY_VALUE
siguiendo tu lógica, si un dependiente no tiene cambio de 10 kopecks, debería darme 10p o 100p de cambio
¿Por qué necesito un terminal de este tipo si no puedo operar y no puedo hacer análisis técnico? No diré nada sobre el compilador - tiene más ventajas que desventajas.
ZS: Tal vez no lo sepa, pero si dan bonificaciones a los que cantan alabanzas por las metacitas, entonces me disculpo.
¿Tiene una receta específica de cómo hacerlo?
He dado el punto de partida desde el que han bailado las Meta Cuotas (todos los TF se restauran desde M1),
¿Cómo se las arreglan los desarrolladores en esta situación si no hay suficiente historial de M1 para mostrar la TF mensual?
Y sin duda se armaría un escándalo si se tuviera una Semana sólo desde el principio del año.
Por si no te has dado cuenta, además de lo que has llamado los aplazamientos también hay buenos consejos para arreglar la situación.
Hasta ahora no hay más que quejas de su parte.
¿cómo hacer? elemental - mostrar en el probador, como en MT4 en el TestGenerator: error de datos no coincidentes (límite de volumen 5008 en 2010.11.16 10:00)
no hacer un agujero en la carta, ¿por qué esta visibilidad? causa más problemas que bien
No tengo ninguna queja por mi parte - pero para hablar de los errores de la plataforma MT5 - de la que esperaba un lenguaje de programación y un terminal de trading fuertes para operar, repito una vez más: ninguna pregunta al compilador - para mí es el mejor de todos los que están disponibles de forma gratuita, pero el terminal no me ha sorprendido con sus errores, sino más bien desanimado de hacer nada en MT5.
Enmi opinión, el terminal MT5 es una "caja negra con un ratón": ¿en qué momento decide actualizar? ¿Qué ha dibujado en el gráfico? ¿Y qué ha dibujado en el historial? ¿Y cómo comparar los datos históricos con otros proveedores? Y ....
Y podemos escribir y escribir tales preguntas como esta - este terminal no ha sido diseñado para el dinero, no necesita la precisión aquí, sólo la visibilidad / imitación de trabajo?
Tal vez para ti el análisis técnico sea desarrollar indicadores bonitos y agradables a la vista, yo tengo tareas un poco diferentes, ni siquiera puedo confiar en analizar opciones de CME usando MT5, porque se necesita precisión, no dibujos bonitos
No es casualidad que esté escribiendo aquí el segundo día en realidad lo mismo - porque por alguna razón los errores del compilador se eliminan, pero el hecho de que el propio terminal con sus errores y DTs lentos en un poro no es visible para nadie? Entonces, ¿por qué necesitamos una plataforma así? ¿Participar en las cuentas demo o en las cuentas cent?
