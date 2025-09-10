Errores, fallos, preguntas - página 237
El problema con la carga del indicador es un error del compilador. Estamos preparando una actualización.
Bild 370. Todo es igual... es decir, el indicador iCustom no puede cargar. todo recompilado 10 veces. caché borrado. ¿qué más hacer?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Experto eliminado porque el indicador 43 no puede cargar [4802]
2010.12.17 17:12:51 Carga del núcleo 1 de FEOP EURUSD,H1 falló
¿Puede escribir al Servicio de Atención al Cliente con todos los detalles que necesita?
insertar #property tester_indicator "FEOP.ex5" en el código de EA ayudó, pero:
1) antes funcionaba sin él
2) la ayuda de MQL describe el uso de esta propiedad como"Nombre del indicador personalizado en el formato "nombre_del_indicador.ex5" .Los indicadores necesarios para las pruebas se determinan automáticamente a partir de la llamada de la función iCustom(), si el parámetro correspondiente se especifica como una cadena constante. Para otros casos (uso de la función IndicatorCreate() o uso de una cadena no constante en el parámetro que especifica el nombre del indicador) esta propiedad debe ser... "
es decir, de hecho, iCustom no determina automáticamente los indicadores necesarios para las pruebas a partir de la llamada a la función, tal y como se declara.
En mql4 era posible establecer el color de relleno de los objetos Rectángulo, Triángulo y Elipse.
En mql5 no he encontrado esa opción, y los objetos se muestran sólo como contornos.
Una pregunta: ¿se han olvidado los desarrolladores de incluir dicha función o la han eliminado intencionadamente?
Si todavía es posible, por favor especifique la funcionalidad que lo permite.
Ayuda en MetaTrader 5 → Análisis → Objetos → Formas → Elipse
Los parámetros generales de los objetos se describen en la sección correspondiente.
Para rellenar un objeto con el color de sus líneas, debe activar la opción "Dibujar objeto como fondo" en la pestaña "General".
Sí, lo tengo, gracias.
Necesito establecer la bandera OBJPROP_BACK a true.
Volví a descargar e instalar MT5 en otro disco, abrí una nueva cuenta demo en MetaQuotes-Demo. Versión 370.
Puedo conectar los EAs desde la carpeta Advisors, y sólo hay archivos no compilados en formato mq5.
Pero se adjuntan al gráfico y sus propiedades están disponibles en el probador.
¿Ahora no es necesario compilarlos?
Mis Asesores Expertos en los formatos mq5 y ex5 copiados en la carpeta de Expertos no son visibles en el navegador y no están disponibles en el menú "Insertar-Expertos".
La versión del sistema operativo es Vista 32 bits.
El código del Asesor Experto de la carpeta Ejemplos - Media Móvil.
Señores, ¿alguien sabe cómo calcular el cruce del precio con una diagonal(línea de tendencia)
De MT4 double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;
Lo tienes.
Encontré dónde descargar a los expertos.
Tengo C:\NUsers\user\NAppData\Roaming\NMetaQuotes\NTerminal...