Errores, fallos, preguntas - página 10
Quiero volver a mi pregunta sobre el cálculo correcto del margen. Como ha notado Renat, en mis cálculos, LotRqdMgn (margen requerido para comprar 1 lote) no tiene en cuenta el precio de la divisa. Recordé que vi una mesa así
Así que resulta que hay un error en la tabla: en lugar de Lotes*Tamaño_del_contrato/Levante, debería ser Precio*Lotes*Tamaño_del_contrato/Levante.
tengo una buena conexión con el servidor. el historial no se carga.
Dime si tus servidores están bien ahora. Tengo esto desde hace tiempo.
2010.06.15 20:34:18 Red '92879': falla la autorización en MetaQuotes-Demo (el servicio no está disponible)
¿o soy yo el que tiene el problema?
La hora de la última cita que llegó a la terminal. Son las 20:45 hora de Moscú.
joo:
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
Aquí todo está bien brocompany.ru, aquí forex4you.org también
Me refiero a los servidores MQ.
Yo añado FIBO a forex4you - también funcionan.
Dígame quién sabe lo que significan estos mensajes:
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Excepción no controlada en 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Instrucción ilegal [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Violación de acceso leída a 0x00000070 en 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'
Tal vez no sea nada, pero la instrucción ilegal [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] me está molestando.
Lo que pasa es que a veces funciona y a veces falla y esta inestabilidad no está clara, si no funcionara entonces claramente.
También me pasan cosas raras con el probador, cuando arranco mi EA, todo el terminal se cuelga en el probador, pero si lo pongo en un gráfico, todo va bien.
¿El asesor es multidivisa?