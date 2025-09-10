Errores, fallos, preguntas - página 12
Durante la noche me di cuenta de una cosa muy extraña, la hora de inicio del bar se refleja con un error - el error era de más de un minuto. Ahora quiero comprobarlo y he hecho un indicador de pruebaRegistro
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5
2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1
2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4
2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
Los dos primeros ticks son claros, es un comienzo de indicador. Pero los próximos .... Resulta que hay una barra nueva según la hora del servidor, mientras que este tick pertenece a la barra antigua. Por la noche este delta es una pesadilla...
La pregunta a los desarrolladores es un error... ¿O así fue concebido?
Z.I. mientras escribía eso en el registro
2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12
Intenta hacer la prueba de la siguiente manera. Sin bucle.
Más adelante en el texto.
Lo tengo. Gracias. Hice una comprobación dentro del bucle.
En el momento de la nueva barra i no ha cambiado. No es económico, los mismos datos se calculan repetidamente. Aunque...
¿Es esta situación https://book.mql4.com/ru/samples/icustom fig.119 excluida en MQL5 si no? y esta plantilla de indicador siempre dará salida a un cierre correcto? o hay alguna trampa?P.D. gracias por la ciencia
Cuando empiezo a ejecutar mi EA todo el terminal se bloquea en el probador, pero si lo pongo en un gráfico todo va bien.
Está demostrado por la experiencia que se pueden digerir unos 110 parámetros (y hay preguntas). A las 120, el terminal se bloquea si el Asesor Experto está especificado en el probador.
Ya he dado algunas soluciones en privado, pero si pasa algo, también puedes preguntar a los desarrolladores. Creo que podrían ayudar con esta limitación...
ahora las citas del fin de semana no vienen. ejecutando el script
Print(TimeCurrent());
resultado
2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52
aunque la última barra tiene la hora 2010.06.18 23:00:00
parece extraño, muy inconveniente para probar la corrección de algunas funciones.
Falta el botón "Aplicar" en la ventana de configuración del indicador.
Se puede optimizar un máximo de 64 parámetros.