Errores, fallos, preguntas - página 5
Una nueva palabra en biblioteconomía, o la sorprendente que le sigue...
He creado un Asesor Experto que utiliza la biblioteca, comprobado que todo funciona. He hecho un archivo con el Asesor Experto, esta biblioteca y algunos archivos MQL5 y MQH. Le di el archivo al desarrollador para que lo probara.
Empecé a entender lo que funciona (o más bien no funciona) y descubrí un hecho sorprendente: el Terminal ve la biblioteca compilada en el directorio (como *.ex5), pero se obstina en "lavarla", lo que no es muy bueno, como comprenderás...
Después de probar muchas razones posibles para tal comportamiento, decidí colocar el archivo original (como *.mq5) en la carpeta con la biblioteca. Intenté añadir un EA al gráfico - oh Dios mío, funcionó.PS
Este es un síntoma muy malo.
Ayer me pasó lo mismo. Después de la actualización de la terminal buscó obstinadamente el archivo con la fuente y borró el compilado sin ella.
Después de la reinstalación normal desde el sitio "error" desapareció.
Hoy ha vuelto a pedir que se reinicie tras la actualización automática. Al parecer, el "error" ha sido eliminado. Pero decidí actualizar sólo desde el sitio web.
¿Por qué y por qué el archivo de origen del terminal?
1. ¿Por qué no funciona el Asesor Experto si la biblioteca sólo se representa como .ex5?
2. ¿Por qué el terminal se obstina en borrar este archivo del directorio?
3. ¿Por qué el registro de la terminal no tiene un comentario claro sobre todo lo anterior?
4. ¿Por qué la documentación no dice que este comportamiento es posible?
Y por último, la quinta y última pregunta: ¿cómo puedo hacer frente a todo esto y qué estoy haciendo mal (puede ser que al terminal le falte un archivo EX5 y busque algo, por ejemplo un archivo de cabecera o la propia biblioteca)?
PS
La recompilación forzada de los EA se debe a un cambio en la versión del compilador. El nuevo compilador genera un código ligeramente diferente, que es incompatible con la versión anterior.
Por alguna razón no veo su solicitud en el servicio de atención al cliente
Ya veo, lo estaba haciendo en la 279 y no esperaba esos cambios para la nueva versión...
PS
Para el futuro - ¿será posible no borrar los archivos a la fuerza, si el terminal detecta la versión original, sino simplemente dejar que escriba estúpidamente en el registro que necesito actualizar ex5?
Puedo entender por qué el experto no quiere trabajar, pero el cliente puede no darse cuenta...
Los archivos EX5 de las nuevas construcciones se están actualizando activamente, por lo que el terminal está borrando las versiones antiguas.
Justo en la compilación 281, la versión ha vuelto a cambiar.En algún momento el proceso se estabilizará y dejaremos de cambiar las versiones de los archivos compilados.
Para el futuro - ¿podemos no borrar forzosamente los archivos si el terminal detecta las versiones originales, sino simplemente dejar que escriban en el registro sobre la necesidad de actualizar ex5?
Puedo entender por qué el experto no quiere trabajar, pero el cliente puede no darse cuenta...
Sí. Es una idea sensata escribir en un registro para justificar la eliminación de las versiones antiguas.
Es preferible no borrar nada en absoluto, sin el permiso del usuario. Al menos si el terminal no ha encontrado el archivo fuente con el mismo nombre que ex5.
Si el terminal encontró el archivo fuente, puede recompilar automáticamente, pero si no, solo hay que avisar si es necesario.
PS
Creo que este es el enfoque correcto cuando se trabaja con cualquier archivo que no esté incluido en el paquete básico. Y quién sabe si el usuario puede restaurar estos archivos...
dice en la ayuda.
int day_of_year; // número de serie del año (el 1 de febrero es el 32º día del año)
Por alguna razón siempre sale como 31 ((
el guión adjunto
en el archivo
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31