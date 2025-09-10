Errores, fallos, preguntas - página 1163
¿Has probado a utilizar una fuente en negrita en la etiqueta?
Puede utilizar un tipo de letra que se vea en negrita por sí mismo.
¿Dónde está la garantía de que el usuario tiene un tipo de letra específico en negrita?
No hay ninguna garantía de que incluso los wingdings estén disponibles en el ordenador final del usuario. Los específicos están fuera de discusión.
Con toda seriedad, las fotos son una opción viable y para nada extraña.
Al final del set:
Pero después de pulsar "Enter":
En resumen, hay un error. En el cuadro de búsqueda aparecen todo tipo de cosas raras, cuando no debería. ¿Por qué los desarrolladores no dicen nada?
Y lo de Enter, ya he escrito que sólo funciona una vez. Después de la primera palabra encontrada, el texto de la caja de búsqueda ya cambia, y no es posible seguir buscando.
Envíe una solicitud con una descripción detallada a servicedesk.
¿Para qué es este hilo entonces? Se supone que es una línea directa con los desarrolladores. Y en el servicio de atención al cliente, la última vez que me puse en contacto con ellos, la respuesta llegó 3-4 semanas después. Todo parece muy desconsiderado.
Cualquier rama es una división de las preguntas por temas, para una discusión más estrecha, para encontrar una solución (es la naturaleza humana de cometer errores). Y cuando el problema esté claramente identificado, puede, y debe, presentar una solicitud al Service Desk.
Estas normas se aplican a cualquier hilo en el que se discuta un problema o error.
¿Hay alguna manera de hacer que una fuente en OBJ_LABEL esté en negrita? Por lo que tengo entendido, no existe esa opción. No se trata de cambiar la fuente, sino de cambiar el estilo de la misma.
Para la negrita hay que usar una fuente especial de negrita, no hay otras opciones sin perversiones. MQ tiene previsto introducir la inclusión de fuentes en el módulo de software ex5. Incluso he creado un hilo que describe específicamente este problema. No es necesario introducir la negrita cuando se pueden incluir fuentes. Por eso MQ siempre pregunta cuándo aparecerá esta función. Yo mismo sufro su ausencia. La negrita de la línea de resumen dependerá de si el usuario tiene instalada la fuente requerida o no:
Pues no. No es así. No es necesario un tipo de letra especial en negrita. Hay una WinAPI (en particularCreateFont) que estoy seguro que MQ ya utiliza y sólo hay que pasar parámetros de WinAPI a MQL. Algunos de los parámetros ya están pasados (nombre, tamaño).
Incluir una fuente en un recurso es, en mi opinión, un requisito más específico que admitir fuentes estándar, que están disponibles en casi todo el software relacionado con las fuentes.
No te molestes, ya está hecho. Siéntase libre de usar:TextSetFont().
En la Ayuda, hay un ejemplo de uso:TextOut()
Mostré mi ejemplo en este artículo:MQL5 Recipes - Controls in Indicator Subwindow - ScrollBar >>>.