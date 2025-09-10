Errores, fallos, preguntas - página 1166
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
artmedia70:
¿Imprimir la identificación inmediatamente, mientras está en largo y no se convierte?
La variación global es de tipo doble, posiblemente un valor redondeado en la ventana
¿Imprimir la identificación inmediatamente mientras está en largo y sin convertir?
variación global - tipo doble, valor posiblemente redondeado en la ventana
Por supuesto que también lo hice:
lo mismo...
Por supuesto que sí:
lo mismo...
ver
No, ninguna transformación.
véase
De esta manera, devolverá el ID del gráfico donde está instalado el indicador, no el ID que estoy tratando de pasar al indicador a través de GV
A continuación, imprímalo desde el programa desde el que lo envía.
Pues imprímelo desde el programa desde el que lo envías.
Sí, ya lo hice. El valor en GV es 4 más que en el programa:
GV = 130462919691841410
Seguiré investigando.
Es posible el doble recorte. Tienes que meter el largo en la costumbre de la doble unión, no directamente. Y desempacar de la misma manera.
El doble recorte es posible. Debes meter el largo en el molde de unión doble, no directamente. Y desempacar de la misma manera.
Dobles jirones:
Lo entendemos: