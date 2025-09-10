Errores, fallos, preguntas - página 1166

artmedia70:

¿Imprimir la identificación inmediatamente, mientras está en largo y no se convierte?

La variación global es de tipo doble, posiblemente un valor redondeado en la ventana

 
Swan:

¿Imprimir la identificación inmediatamente mientras está en largo y sin convertir?

variación global - tipo doble, valor posiblemente redondeado en la ventana

Por supuesto que también lo hice:

         Print("Значение в ней = "+DoubleToString(GlobalVariableGet(gv_name),0));

lo mismo...

 
artmedia70:

Por supuesto que sí:

lo mismo...

No, no hay conversión.
Print(ChartID());
ver
 
Swan:
No, ninguna transformación.
véase
Por lo tanto, devolverá el ID del gráfico donde está instalado el indicador, no el ID que estoy tratando de pasar al indicador a través de GV
 
artmedia70:
De esta manera, devolverá el ID del gráfico donde está instalado el indicador, no el ID que estoy tratando de pasar al indicador a través de GV

A continuación, imprímalo desde el programa desde el que lo envía.

 
Swan:

Pues imprímelo desde el programa desde el que lo envías.

Sí, ya lo hice. El valor en GV es 4 más que en el programa:

2014.07.05 05:01:55.508 Multick EURUSD,H4: ID EURUSD : 130462919691841406

GV = 130462919691841410

Seguiré investigando.

 
Es posible el doble recorte. Tienes que meter el largo en la costumbre de la doble unión, no directamente. Y desempacar de la misma manera.
 
TheXpert:
Es posible el doble recorte. Tienes que meter el largo en la costumbre de la doble unión, no directamente. Y desempacar de la misma manera.
Puede ser, pero parece que se transfiere correctamente. En la ventana de"Variables Globales" el valor está redondeado, muestra 17 dígitos.
 
TheXpert:
El doble recorte es posible. Debes meter el largo en el molde de unión doble, no directamente. Y desempacar de la misma manera.

Dobles jirones:

//----------------------------
   string gv_chart_id_name=Prefix+"_chart_id";
   long chart_id=get.GetChartID(symbol);
   graph.Message("ID "+symbol+" : "+IntegerToString(chart_id)+", ChartSymbol(chart_id) возвращает "+ChartSymbol(chart_id));
   if(chart_id>=0) GlobalVariableSet(gv_chart_id_name,chart_id); // chart_id==0 в тестере
   else graph.Message("Чё-та нету chart_id : Symbol()="+symbol+", chart_id="+IntegerToString(chart_id));
   graph.Message("GV без приведения типа = "+GlobalVariableGet(gv_chart_id_name));
   graph.Message("GV с приведением типа = "+DoubleToString(GlobalVariableGet(gv_chart_id_name),0));
//----------------------------

Lo entendemos:


 
La casta sindical al rescate. Es legal en mql5 incluso a través de estructuras.
