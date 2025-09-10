Errores, fallos, preguntas - página 1165
Hola. Necesito ayuda. ¿Alguien puede sugerir cómo reducir el tamaño de la fuente en el gráfico del probador de estrategias para que no cubra el gráfico y quepa completamente en el gráfico, como en la imagen de abajo (opción 2):
Prueba a seleccionar el tamaño de letra estándar del sistema en la configuración de Windows, o incluso a reducirlo.
Al confirmar los cambios en MQL5 Storage, se produjo el error 170004. Es la segunda vez que veo esto.
Bueno, aparentemente hay que actualizar antes de comprometerse.
¿Esto es una receta? ¿Ayuda este tipo de cosas? Acabo de actualizar desde el repositorio en la mañana, luego trabajó durante medio día y aquí en la fijación de dicho error#170004.
Pues bien, si dice que el repositorio está desactualizado, lo lógico es intentar actualizarlo.
Es más bien una pregunta:
Buscando un GV existente de la terminal por su nombre. A través de él se pasa al indicador el ID del gráfico en el que se está ejecutando el EA. El indicador cuelga de otro símbolo. Es decir, quiero pasar al indicador el ID del gráfico en el que se está ejecutando el Asesor Experto. Lo busco así:
Esto es lo que me dice el terminal:
Intenté leer la variable. Lo puse directamente en la cadena y lo puse en el diario, así como en variables de diferentes tipos - todo lo mismo. Son dos diferentes.
¿Qué pasa?
Más bien una pregunta:
¿Qué pasa?
También me gustaría ver el código que escribe en la variable (especialmente cuándo y con qué frecuencia ocurre).
Simple. En OnInit()
symbol=Symbol();
tf=Period();
other.initNames(symbol,tf,Prefix,Magic); // Создаём префикс и магик
// -------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------
Algo así...