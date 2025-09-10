Errores, fallos, preguntas - página 1158
Problema de la MT5, ¡y de los grandes! - Las alertas están desapareciendo. He establecido una alerta para 1000 repeticiones, los marcadores correspondientes se dibujan en el gráfico... y después de algún tiempo (5-30 minutos) la alerta simplemente desaparece de la pestaña de alertas y del gráfico, algunos - sin siquiera activarse. Es decir, no están en pausa, como después de la activación, sino que simplemente desaparecen. ¿Existe algún registro donde se anote este evento? Sólo se registran las alertas activadas.
No utilizo ningún script o Asesor Experto.
No sé si hace alguna diferencia, yo comercio en Otkritie DB, RTS Futuros. Aunque probablemente no tenga nada que ver.
PD aquí, mientras escribía, volvió a pasar lo mismo.
De la ayuda de MQL4:
Programas en ejecución
En la siguiente tabla se muestra un breve resumen de los programas en MQL4:
Programa
Ejecución
Nota
Guión
En su propio hilo, tantos scripts como hilos de ejecución haya para ellos
Un script en bucle no puede interrumpir el trabajo de otros programas
Experto
En su propio hilo, tantos expertos - tantos hilos de ejecución para ellos
Un experto en bucle no puede interrumpir el trabajo de otros programas
Indicador
Un hilo de ejecución para todos los indicadores de un símbolo. Tantos símbolos con indicadores - tantos hilos de ejecución para ellos
Un bucle sin fin en un indicador detendrá todos los demás indicadores en este símbolo
Preste atención al campo "Expires:" en el diálogo de edición de alertas:
Estoy avergonzado... Nunca había utilizado esta función y ya me había olvidado de ella, pero debo haberla tocado accidentalmente y se ha recordado :(
Gracias.
¿Cómo puedo editar mi mensaje en la sección de comentarios del Mercado? Ahora parece que ni siquiera puedes corregir una errata - corrígeme si me equivoco. ¿No sería mejor, como en stackoverflow por ejemplo, dar al menos 5 minutos para editar?
Estoy totalmente de acuerdo. Mejor aún, como en el foro 4-m allí se puede editar dentro de 2 o 3 días de sus mensajes en mi opinión...
Y, sin embargo, si el moderador derriba una rama, al menos deja que el motivo sea en persona. De lo contrario, te sientas a "jadear" sobre su poema, deja que las masas.
Mientras preparas una secuela miras, y ya todo se ha ido... no está claro, sin embargo...
Si borras toda la carpeta MQL5, o al menos todo el estándar mq5 y mqh (quizás no todo, no lo sé con seguridad), el terminal se cuelga. Al mismo tiempo, inicia el editor que muere después de un par de momentos. El proceso se repite infinitamente, puedes verlo en el administrador de tareas.
F11 - ¿por qué hay diferentes funcionalidades en mt4 y mt5? En mt4 - F11 minimiza la barra de herramientas, la barra de estado, así como el terminal, la visión general del mercado y el navegador. Al mismo tiempo las ventanas colapsadas permanecen minimizadas, pero las ventanas en mosaico permanecen en mosaico!
En mt5 F11 colapsa la barra de herramientas, la barra de estado, el terminal, la visión general del mercado y el navegador PERO sólo expande la ventana activa a pantalla completa. ¿Por qué y por qué es diferente de mt4?
Ventanas en mosaico - en mt4 las ventanas minimizadas se minimizan, y las ventanas abiertas se ordenan por mosaico. En mt5 las ventanas minimizadas NO se minimizan, y todas las ventanas se ordenan por mosaico a la vez. ¿Por qué y por qué es tan diferente de mt4?
¿Cómo puedo ordenar las ventanas en mosaico en mt5 y al mismo tiempo las ventanas colapsadas permanecen colapsadas?
¿Pueden los representantes hacer algún comentario?
¿O es más fácil ignorar algunas preguntas y pasar de largo? ¡Si es que los representantes vienen aquí!
Estamos preparando un gran lanzamiento de MT5 el viernes y todo el mundo está muy ocupado.
Disculpe el retraso en la respuesta.