barabashkakvn:
Lo arreglaremos, ya lo hemos reproducido en nuestro local.
 
Si se ha producido un error y se ha eliminado algo de la carpeta MQL5 (la razón no importa - puede ser por consideraciones benignas - para liberar espacio en el disco o algo más), entonces las carpetas se restauran de la siguiente manera:

  1. Abrir la carpeta MQL5 en el explorador
  2. Cierra el terminal y el editor.
  3. En la carpeta MQL5 encuentra el archivo mql5.storage y córtalo y guárdalo en algún lugar del disco (por si lo necesitas).
  4. Ejecuta el editor.
  5. En el editor seleccione MQL5 storage -> extract.

 

¿Por qué esos botones y pestañas tan grandes en la interfaz? La resolución fulHD del smartphone es inútil en este diseño... ¿y por qué la terminal se ha convertido en un paisaje estricto?

Buenas tardes queridos amigos.
Me he encontrado con el siguiente problema al probar un simple Expert Advisor parabólico en el índice RTS en la apertura del broker (aunque el probador es un probador, no importa).
Imagen 1: Hay una orden de venta con Stop Loss y hay una orden de compra al mismo precio que el Stop Loss

Imagen 2: todo ha desaparecido (aparentemente el stop loss no se activó, sino que el bypass se activó primero y cerró la venta).


Imagen 3: tronco

imagen 4: órdenes y operaciones

Como vemos en la última imagen, la venta no se cerró con el stop loss sino con la orden de compra.
Pregunta: ¿Esto es normal o un error de los probadores?

 
joo:

¿Por qué esos botones y pestañas tan grandes en la interfaz? La resolución fulHD del smartphone es inútil en este diseño... ¿y por qué la terminal se ha convertido en un paisaje estricto?

¿Qué dispositivo tiene?
 
Si lo piensas de forma lógica, cualquiera de las paradas podría haberse disparado primero, y la otra simplemente haberse cancelado.
 
alexl:
¿Qué dispositivo tienes?
Lenovo K900
 
joo:
Lenovo K900
¿Qué versión de android tienes en tu dispositivo? ¿El firmware es nativo o personalizado?
 
alexl:
¿Qué versión de android tienes en tu dispositivo? ¿El firmware es nativo o personalizado?

v4.3, firmware personalizado.

La ventana principal está en posición horizontal, los otros diálogos (órdenes) están en posición vertical. Molesta la conmutación incontrolada entre la ventana principal y los diálogos.

