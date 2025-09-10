Errores, fallos, preguntas - página 1164
Pues no. No es así. No es necesario un tipo de letra especial en negrita. Hay una WinAPI (en particularCreateFont) que estoy seguro que MQ ya utiliza y sólo hay que pasar parámetros de WinAPI a MQL. Algunos de los parámetros ya están pasados (nombre, tamaño).
Incluir una fuente en el recurso es, en mi opinión, un requisito más específico que admitir fuentes estándar, disponibles en casi todos los programas de fuentes.
De qué sirven estas características si todavía no se puede incluir una fuente como recurso en ex5. Ese es el problema, ¿no?
Pero esa es otra cuestión. La pregunta original era sobre cómo gestionar las propiedades de las fuentes disponibles (disponibles).
Y no tienes suficiente con esta enorme lista de opciones:
Tal vez sea así. Yo mismo no lo he descubierto todavía)). Sin embargo, es una característica interesante. Reconozco que no sabía que existía.
Al confirmar los cambios en MQL5 Storage, se produjo el error 170004. Es la segunda vez que veo esto.
No te molestes, todo está hecho desde hace mucho tiempo. UtiliceTextSetFont(). ;)
En la Ayuda, hay un ejemplo de uso:TextOut()
Mostré mi ejemplo en este artículo:MQL5 Recipes - Controls in Indicator Subwindow - ScrollBar >>>>.
La inclusión de una fuente es muy eficaz porque una fuente personalizada puede contener no sólo caracteres sino también elementos gráficos. A diferencia de una imagen, una fuente puede cambiar de color y tamaño. Las fuentes ocupan menos espacio que las imágenes bmp. La fuente puede ser cualquiera de las miles de fuentes ya existentes. Así que hay muchas ventajas.
La verdad es que no. Es en el dibujo, es decir, en el contexto de la tabla TheXpert. Ahora no se puede aplicar a OBJ_LABEL.
Ah, por eso no conocía esta función.
Ahora recuerdo, me encontré con este problema hace muchos meses y ya había encontrado esta función mientras buscaba, pero realmente no funcionaba en OBJ_LABEL. Así que me olvidé rápidamente de ello.
Lástima que una función tan útil no esté disponible en OBJ_LABEL