Errores, fallos, preguntas - página 1162
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En la última versión, la búsqueda en el MetaEditor (el cuadro de la esquina superior derecha) ya no funciona correctamente. Cuando introduzco la palabra que busco allí, la sustituye automáticamente por alguna frase similar, sacada de no sé dónde y sin motivo. Como resultado, no puede encontrar nada en su código. Por ejemplo, intento encontrar una variable llamada "ERROR_VALUE" pero obtengo "error_value 7" en su lugar.
Pregunta: ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esta basura de izquierdas en la línea de búsqueda y cómo sacarla?
Hay un engranaje a la izquierda de la caja de entrada - esto es para establecer dónde buscar exactamente. Poner "en el documento" y la búsqueda tendrá lugar en su código. O el atajo de teclado (estoy más acostumbrado) "Ctrl "+"f".
Así es como lo pongo "en el documento".
En la última versión, la búsqueda en el MetaEditor (el cuadro en la esquina superior derecha) ya no funciona correctamente. Cuando introduzco la palabra que busco allí, la sustituye automáticamente por alguna combinación de palabras similar, que no sé de dónde ni por qué se ha tomado. Como resultado, no puede encontrar nada en su código. Por ejemplo, intento encontrar una variable llamada "ERROR_VALUE" pero obtengo "error_value 7" en su lugar.
Pregunta: ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esta basura de izquierdas en la línea de búsqueda y cómo sacarla?
¿Hay alguna manera de hacer que la fuente en OBJ_LABEL esté en negrita? Por lo que tengo entendido, no existe esa opción. No se trata de cambiar el tipo de letra, sino de cambiar la letra.
El motor de búsqueda es ahora global y le ofrece diferentes variantes. Después de escribir ERROR_VALUE, pulse Enter, y buscará por ERROR_VALUE. Sin embargo, si lo has configurado para que busque en el documento, la búsqueda no debería darte nada extra.
Sigo sin entenderlo, ¿soy yo el único que tiene este fallo? Cuando estás escribiendo un texto ahí, ¿no aparece nada extra en la línea?
Y Enter se activa sólo una vez, después de lo cual se sustituye el texto de la cadena.
Sigo sin entenderlo, ¿soy sólo yo el que tiene este fallo? Cuando estás escribiendo un texto ahí, ¿no aparece nada extra en la línea?
Y Enter se activa sólo una vez, después de lo cual se sustituye el texto de la línea.
Al terminar de escribir:
Pero después de pulsar "Enter":
No, pero puedes guardar la inscripción como una imagen.
Huh. En lugar de esta perversión, tuve la idea de otra perversión: respaldar el etiquetado con un desplazamiento de 1 píxel. ;-) En fin, directo al CD.
Huh. En lugar de esta perversión, tuve la idea de otra perversión: respaldar el etiquetado con un desplazamiento de 1 píxel. ;-) En fin, directo a la SD.