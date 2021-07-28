Deseos para MT5 - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
discapacitados
Peticiones-preguntas:
1. ¿La ubicación de las ventanas nunca se guarda en principio o sólo bajo algunas condiciones?
2. ¿En qué ruta se encuentra el terminal del cliente (ruta exacta)?
3. ¿Qué directorio se abre al llamar a File-Open data directory (ruta exacta)?
4. Si la opción "Virtualización del control de cuentas" está activada en la configuración de la barra de tareas, ¿qué se muestra en la lista de tareas del proceso del terminal?
E inmediatamente una pregunta sobre la nueva compilación, la función Copy* funciona extrañamente
Y en el depurador vemos una imagen interesante (minuto TF)
En resumen, debería haber 5 elementos de la matriz, pero son 2. He intentado cambiar los valores de inicio y final en lugares, el resultado es el mismo.
¿Quizás estoy haciendo algo mal?
El acuerdo no se guarda. ¿Se guarda el número de gráficos? ¿Se guardan los ajustes del gráfico (símbolo, periodo, estilo, indicadores, objetos, etc.)?
Peticiones-preguntas:
1. ¿La posición de las ventanas nunca se guarda en principio o sólo bajo ciertas condiciones?
2. ¿En qué ruta se encuentra el terminal del cliente (ruta exacta)?
3. ¿Qué directorio se abre al llamar a File-Open data directory (ruta exacta)?
4. Si se activa la opción "Virtualización del control de cuentas" en la configuración de la barra de tareas, ¿qué se muestra en la lista de tareas para el proceso del terminal?
1. Comenzó a reiniciar el terminal después de cada cambio. Se han identificado las condiciones en las que se derriba la configuración del perfil. Los ajustes se pierden después de ocultar el límite superior o inferior de una ventana del gráfico:
No hay problema con ello en MT4.
2. "C:\N-Archivos de programa\N-MetaTrader 5".
3. "C:\N-Archivos de Programa\N-MetaTrader 5/terminal.exe"
4. Se ve exactamente lo mismo que en tu foto
E inmediatamente una pregunta sobre la nueva compilación, la función Copy* funciona extrañamente
Y en el depurador vemos una imagen interesante (minuto TF)
En resumen, debería haber 5 elementos de la matriz, pero son 2. He intentado cambiar los valores de inicio y final en lugares, el resultado es el mismo.
¿Quizás estoy haciendo algo mal?
¿Puede alguien darme una respuesta sobre este tema?
Empiezo a sentirme tonto. No tengo las manos adecuadas pero todo estaba bien antes de la build 248 y ahora todos los iconos son un sinsentido.
¿Es demasiado difícil responder a lo que me equivoco (o a lo que tengo razón)?
¿Alguien va a responder a esa pregunta?
Empiezo a sentirme tonto. Me he equivocado de manos, pero antes de la compilación 248 todo funcionaba bien, y ahora todos los induladores dicen tonterías.
No tengo ni idea de en qué me equivoco (o tengo razón).
Gracias por su mensaje.
Nos ocupamos de ello.
¿Alguien va a responder a esa pregunta?
Empiezo a sentirme tonto. Me he equivocado de manos, pero antes de la compilación 248 todo funcionaba bien, y ahora todos los induladores dicen tonterías.
¿Es demasiado difícil responder a lo que me equivoco (o a lo que tengo razón)?
Un pequeño y modesto deseo, puede hacer que los indicadores se muestren como una capa debajo de los objetos, incluso si el objeto es de Fondo. De lo contrario, se ve así:
No se ve bien :((
Enviar-Cerrar ventana de órdenes.
¿No podemos hacer que recuerde dónde está
¿recordar dónde se cerró? Para que se abra donde
¿se ha cerrado? Es que si varias ventanas en el
escritorio está abierto, es más conveniente tener cada
El objeto que se va a abrir conoce su lugar.