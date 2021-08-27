Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 18
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La ancha roja es una línea de deslizamiento construida por interpolación con una parábola de cuarto grado. No está redibujado (los análogos se explicaron al principio de la página a la séptima). Si he entendido bien, los nodos son los cuatro valores dibujados anteriormente y el nuevo precio por el que se selecciona la parábola de grado 4 y se dibuja sobre ella el quinto valor nuevo.
La línea azul curva (no redibujada puede considerarse un trazado de la línea azul recta) es la línea central, cada punto de la cual se traza sobre los tres últimos puntos en un amplio deslizamiento desde la suposición de que se encuentran en la onda sinusoidal de un determinado período, al igual que cada puntode la línea azul recta se traza sobre tres puntos de la onda sinusoidal ya correctamente extrapolada (gris).
Sólo se redibujan el seno gris extrapolado y la línea recta azul.
P/S.
Si implementaste tu idea de aislar las oscilaciones, deberías haber obtenido una línea muy cercana a una sinusoide con amplitud e inversión variable (una especie de cuantización).
Sólo para esa línea es pertinente investigar la extrapolación por una sinusoide.
El rojo ancho es un interpolador raro... una mierda por decir algo. Claramente muy sesgado a la derecha (lo que los interpoladores de __historia__ tienen prohibido por definición), aunque hay muchos datos.
Y por interpolación impropia, la **extra**polación basada en ella es un caballo esférico haciendo ruidos :-)
---
Me explico: hay datos históricos. Tú (no sé en qué te basas), decides que se pueden interpolar por un polinomio de potencia en lugares (¡!). Como resultado de la interpolación en un intervalo dado se debe obtener una línea que satisfaga algún criterio,
normalmente la desviación estándar. Debería reposar sobre los datos __históricos_ como nativos, manteniéndose visualmente al día. Salvo una cierta ventana de los datos más actuales.
---
aunque el planteamiento en sí es clásico :-) tenemos unos datos, en base a una teoría poco sólida suponemos que tenemos derecho a describir por un polinomio, interpolamos, comprobamos y extrapolamos por las raíces del polinomio...
el rojo ancho es un interpolador extraño... una mierda por decir algo. Claramente muy sesgado a la derecha (lo que los interpoladores __historia_ prohíben por definición), aunque hay muchos datos.
Y por interpolación impropia, la **extra**polación basada en ella es un caballo esférico haciendo ruidos :-)
---
Me explico: hay datos históricos. Tú (no sé en qué te basas) decides que puedes interpolarlos con un polinomio de potencia en algunos lugares(!!!). Como resultado de la interpolación en un intervalo dado se debe obtener una línea que satisfaga algún criterio,
normalmente la desviación estándar. Debería reposar sobre los datos __históricos_ como nativos, manteniéndose visualmente al día. Salvo una cierta ventana de los datos más actuales.
---
aunque el planteamiento en sí es clásico :-) tener unos datos, sobre la base de una teoría poco sólida suponer que tenemos derecho a describir mediante un polinomio, interpolar, comprobar, y por las raíces del polinomio hacer la extrapolación...
2018.01.12:23#35RU
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11
Interpolación y extrapolación = todo es regresión.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
Simplemente defiendo que las cosas se llamen por su nombre y que se utilice la terminología generalmente aceptada, para que no haya confusión. En mi opinión, hubiera sido más lógico mencionar la recursión al principio de este hilo, y no mencionar la interpolación, la aproximación y los polinomios, ya que no se muestran en tu ejemplo. Y hubiera sido más correcto centrarse en el desplazamiento del indicador hacia la izquierda que no engañará a los demás por la excesiva corrección de las formas ya que no a todo el mundo le gusta mirar en el código de los demás; yo también había caído.
Nikolai, gracias por el post y el indicador adjunto.
Y estoy completamente de acuerdo, en primer lugar debería haber una comprensión inequívoca de los términos y nombres.
Permítanme explicar mi posición.
Se puede trazar una línea por dos puntos, lo que significa que se puede encontrar cualquier punto de esta línea tanto dentro del intervalo entre los puntos (interpolación) como fuera del intervalo entre los puntos (extrapolación).
Se puede dibujar una curva de un solo valor correspondiente, por ejemplo, a una parábola cuadradaexpresada en un sistema de coordenadas cartesianas por una ecuación cuadrática lineal. Esto significa que también es posible encontrar cualquier punto de esta curva dentro del intervalo entre puntos extremos (interpolación) o fuera de este intervalo (extrapolación). La ley según la cual se trazan estos puntos sigue siendo polinómica. También debo añadir que, al menos por tres puntos, es posible dibujar una onda sinusoidal inequívoca, si asumimos una ley sinusoidal, o un círculo, si asumimos su presencia.
Así, la interpolación por un polinomio de segundo grado sobre tres puntos(en nuestro caso,dos de los cuales acumulan la historia anterior y el tercero lleva información nueva) del cuarto, resulta ser una definición necesaria(puede haber otras leyes) y suficiente de la acción o proceso.
A menos que, por supuesto, sugieras otros términos para ello.Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo en que si se va a trazar una curva sobre un número de valores que exceda el número mínimo requerido, se deben utilizar métodos estadísticos (o de otro tipo) de ponderación de los valores, incluida la regresión.
Ha pasado más de un año y tú, Alexey, sigues empecinado en desplazar el gráfico hacia la izquierda. ¿Por qué este (auto)engaño?
Mira la visualización, tal vez a alguien se le ocurran algunas ideas.
No he visto nada a lo que agarrarse para utilizarlo en el comercio real, por mucho que lo haya intentado.
¿Has probado a escribir robots con él?
Ha pasado más de un año y tú, Alexey, sigues empecinado en desplazar el gráfico hacia la izquierda. ¿Por qué este (auto)engaño?
Mira la visualización, tal vez a alguien se le ocurran algunas ideas.
No he visto nada a lo que agarrarse para utilizarlo en el comercio real, por mucho que lo intente.
¿Has intentado alguna vez desarrollar robots con él?
Un placer, Nikolay.
He publicado robots de prueba en este hilo. He publicado el último no hace mucho tiempo.También he probado el indicadorBanzai.mq4.
No lo he probado específicamente en este indicador. Puedes probar el último robot, el indicador y el esquema son similares.
Bueno, el cambio. :))
Corresponde al esquema de dibujo.
La línea azul es la EMA de primer grado con el apalancamiento de 20 en los puntos de apertura. Corresponde plenamente a la EMA clásica con el periodo de 41, por el punto de apertura. desplazado 20 intervalos hacia atrás.
La línea fina muestra el esquema de construcción. De hecho, es la palanca de Arquímedes del punto calculado anteriormente.
Por analogía, la línea azul es la EMA de segundo grado, porque está conectada al punto abierto con la parábola de segundo grado.
La línea roja está conectada al punto de apertura con el polinomio de tercer grado.
Y así sucesivamente. )))
P/S.
Gracias especialmente por la animación adjunta.
¡Leer tu hilo deCanvas es impresionante!
Las posibilidades que estáis descubriendo son increíbles.
Además,Sergey Pavlov exploró una vez las posibilidades de utilizar rayos rectos.
Esta es una de sus antiguas capturas de pantalla.
Y el hilo actual trata de los algoritmos para construir no sólo rayos rectos, sino también parabólicos y sinusoidales.
Quizás de la síntesis de todo esto. salga algo... :))
Esencialmente lo mismo, sólo que mucho más simple a través de la recursividad de los indicadores:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
Si tomamos el MA con un periodo mínimo de 2 N veces de sí mismo, obtenemos los pesos de las barras como un triángulo de Pascal, que creo que se mencionó en alguna parte de este hilo.
Es esencialmente lo mismo, sólo que mucho más simple a través de la recursividad de los indicadores:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
está muy bien hecho
pero
en este indicador, según entiendo, la idea lógica es hacer una predicción en el tiempo anterior al presente a partir del ex post facto.
entonces, ¿cómo se pasa del presente al futuro?
Está muy bien hecho.
pero
en este indicador, según entiendo, la idea lógica es hacer una predicción en el tiempo anterior al presente a partir del ex post facto.
entonces, ¿cómo se pasa del presente al futuro?
ya se ha escrito aquí muchas veces, incluso por mí. Regresión polinómica para ayudar a una cola redibujada. También es posible la aproximación de Fourier. Que es lo que Alexey Panfilov ha implementado aquí.
También escribió que todos estos son juguetes inútiles debido al rediseño de la cola.
ya se ha escrito aquí muchas veces, incluso por mí. Regresión polinómica para ayudar a una cola redibujada. También se puede aproximar por el método de Fourier. Que es lo que Alexey Panfilov ha implementado aquí.
También escribió que todos estos son juguetes inútiles debido al rediseño de la cola.
¿y la mejor solución es un canal?
encontrar canales lineales y parabólicos a lo largo de la historia y controlarlos. Sólo hay unos pocos, entre 5 y 15 por regla general.