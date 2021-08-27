Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 15

Se añade una mínima adaptación binaria a medida que avanza la operación, en forma de inversión de la señal en función de la suma de las dos señales anteriores.

Y la apertura de nuevas operaciones sólo desde el final del lunes hasta el jueves.

Asesor:2018_04_22_4P72_EA.
Símbolo:EURUSD
Período:M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Parámetros:Lote=0,1
StopLoss=30000
TakeProfit=30000

La moneda:USD
Depósito inicial:100 000.00
Apalancamiento:1:100
Backtest
La calidad de la historia:93%
Bares:1473084Tics:5855532Personajes:1
Beneficio neto:7 064.64Disminución absoluta del balance:39.68Disposición absoluta de fondos:51.16
Rendimiento total:14 433.00Disposición máxima del saldo:418.38 (0.39%)Disposición máxima de fondos:466.49 (0.43%)
Pérdida total:-7 368.36Reducción relativa del balance:0.39% (418.38)Disminución relativa de los fondos:0.43% (466.49)
Rentabilidad:1.96La recompensa esperada:9.76Nivel de margen:71535.24%
Factor de recuperación:15.14Ratio de Sharpe:0.21Puntuación Z:-0.01 (0.80%)
AHPR:1.0001 (0.01%)Correlación LR:0.98Resultado de OnTester:0
GHPR:1.0001 (0.01%)Error estándar LR:464.84
Total de intercambios:724Operaciones cortas (% de ganadores):344 (61.34%)Operaciones largas (% de ganancias):380 (60.00%)
Total de intercambios:1319Operaciones rentables (% de todas las operaciones):439 (60.64%)Operaciones con pérdidas (% del total):285 (39.36%)
La operación más rentable:377.19La mayor operación perdedora:-213.07
Operación rentable media:32.88Operación perdedora media:-25.85
Número máximo de victorias continuas (beneficio):11 (638.68)Número máximo de pérdidas continuas (pérdida):10 (-316.04)
Beneficios máximos continuos (número de victorias):638.68 (11)Pérdida continua máxima (número de pérdidas):-316.04 (10)
Ganancias medias continuas:3Pérdidas medias continuas:2
 
Aleksey Panfilov:

Se añade una mínima adaptación binaria a medida que avanza la operación, en forma de inversión de la señal en función de la suma de las dos señales anteriores.

Y la apertura de nuevas operaciones sólo desde el final del lunes hasta el jueves.


El propio Asesor Experto:

Archivos adjuntos:
2018_04_22_4P72_EA.mq5  47 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb
2018_02_15_4P72_RED.mq5  8 kb
 
Aleksey Panfilov:


El propio experto:

2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!!
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
TakeProfit=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_apalancamiento=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Porog_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Porog_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_apalancamiento=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Porog_02=-10000
Hora_de_inicio_semanal=20
Periodo_Hora_Semanal=72
Hora_de_inicio=0
Periodo_Hora=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Disculpas.

Pensé que ya había publicado y codificado los indicadores por colores.

Archivos adjuntos:
2018_04_22_4P72_EA.mq5  47 kb
2018_02_15_4P72_RED.mq5  8 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb
 
Aleksey Panfilov:


Disculpas.

Pensaba que ya había posteado y codificado por colores los indicadores.

¡Ahora está en marcha!

Reajustar el conjunto para optimizarlo - está vertiendo en Si...

 

Ponga su configuración - es conseguir más en Si en 2018, vertiendo sobre los pasados.

Tal vez necesita optimización - por favor, escriba sus límites para el optimizador - Voy a girar.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ponga su configuración - es conseguir más en Si en 2018, vertiendo sobre los pasados.

Tal vez necesita optimización - por favor, escriba sus límites para el optimizador - Voy a girar.

Lo optimicé en primavera y no parece muy sistemático. Intentaré encontrar lo que queda.

Ah, lo que es Si. Si no puedes explicarlo en el foro, ponlo en un mensaje personal, por favor.


P/S. Creo que lo he encontrado.

Archivos adjuntos:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Aleksey Panfilov:

Lo optimicé en la primavera y no parecía ser muy sistemático. Intentaré averiguar lo que queda.

Ah, lo que es Si. Si no puedes explicarlo en el foro, por favor envíamelo.

Se trata de un futuro Moex sobre el par USDRUB_TOM

 
Aleksey Vyazmikin:

Este es un futuro Moex sobre el par USDRUB_TOM

Gracias.

El Asesor Experto ha sido optimizado sólo para el EURUSD (como lo demuestra el historial en la rama y en las últimas carpetas adjuntas) y está lejos de ser universal. Sin embargo, a veces funciona.

 
Aleksey Panfilov:

Gracias.

El Asesor Experto ha sido optimizado sólo para el EURUSD (se puede ver en el historial en la rama y en las últimas carpetas adjuntas), y todavía está lejos de ser universal. Sin embargo, a veces funciona.

Sí, los indicadores claramente tienen potencial, he retorcido la genética un poco - esto es Si 2015-2018 M1.


