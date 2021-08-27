Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 17
Probablemente me uniría a este experimento.
Es un campo sin arar ahí fuera, y eso da un poco de miedo. ))
"A la locura de los valientes le cantamos las alabanzas.
¡La locura de los valientes es la sabiduría de la vida!
¡Oh valiente Halcón! En la batalla con tus enemigos sangraste...
Pero llegará un momento - y gotas de tu sangre caliente,
como chispas, estallarán en la oscuridad de la vida y muchos corazones valientes
se encenderán con una loca sed de libertad, ¡de luz!
¡Deja que te mueras...! ¡Pero en el canto de los valientes y fuertes
en espíritu siempre serás un ejemplo vivo,
una orgullosa llamada a la libertad, a la luz!
A la locura de los valientes le cantamos una canción..."
¿Por qué morir de inmediato... )))
Renacimiento. Como un fénix de las cenizas...
Gracias.
P/S. Iba a hacer un chiste como: "Tú también me llamaste loco..."
Entonces pensé, ¿por qué centrarse en su locura?)
Extrapolación sinusoidal. Segundo y tercer grado de extrapolación. Análogo para el indicador MT 5 del mensaje 32.
Sinusoide de segundo grado cerca de la constante, sinusoide de tercer grado cerca de la línea de pendiente.
Se ha añadido una sinusoide axial. Será muy útil si excavamos Fourier en esta dirección.
Como está cerca de la parábola.
P/S. Corregidas las coordenadas
Gracias.
Es normal. Sólo es una locura desde el punto de vista de una raya.
Se han añadido indicadores refinados a la "Biblioteca de Código Fuente".MT5,MT4.
¿la línea azul es una interpolación? ¿cómo se seleccionaron los nodos?
o simplemente tomar todo lo disponible con el cuadrado medio
La línea ancha roja es una línea de deslizamiento construida por interpolación con una parábola de cuarto grado. (Los análogos fueron analizados desde el principio de la página hasta el séptimo). Los nodos, si he entendido bien, son los cuatro valores dibujados anteriormente y el nuevo precio por el que se selecciona la parábola de grado 4 y se dibuja sobre ella el quinto valor nuevo.
La línea azul curva (no redibujada puede considerarse un trazado de la línea azul recta) es la línea central, cada punto de la cual se traza sobre los tres últimos puntos de una línea deslizante ancha a partir de la suposición de que se encuentran en la onda sinusoidal de un determinado período, al igual que cada puntode la línea azul recta se traza sobre tres puntos de la onda sinusoidal ya correctamente extrapolada (gris).
Sólo se redibujan el seno gris extrapolado y la línea recta azul.
P/S.
Si implementaste tu idea de aislar las oscilaciones, deberías haber obtenido una línea muy cercana a una sinusoide con amplitud e inversión variable (una especie de cuantización).
Sólo para una línea de este tipo para investigar la extrapolación por una onda sinusoidal es relevante.