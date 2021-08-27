Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 13

Nuevo comentario
 

Simplifiquemos al experto. Tomaremos los valores de las líneas ya dibujadas mediante extrapolación (que no se redibujan).

En cada marco temporal desplazaremos la línea hacia la derecha en dos valores diferentes.

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input        int L1_1_line_power =3;
input        int L1_1_leverage = 67;
input        int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input        int L1_2_line1_SHIFT = 30;

   Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
   Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

Y haremos la optimización como en el mensaje 112. Cerraremos cada operación con una inversión. Todo el tiempo en el mercado.


Archivos adjuntos:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
2018_03_04.zip  587 kb
 

¿Soy el único al que le sorprende esta distribución de MAE y MFE?

Resulta que, con cualquier resultado de la posición, el movimiento tanto en más como en menos está fijado por valores estrictamente definidos.

¿Tal vez haya un error en la impresión de los resultados? Compruébalo, ¿eh?

No podré comprobarlo yo mismo en un futuro próximo. Pero si creemos el gráfico de MFE, sin SL con TP = 2450 (en cinco dígitos) podemos ganar muchas posiciones.

Pero el Asesor Experto debería estar con el interruptor, como en el mensaje 120.

He adjuntado el "con interruptor", valores por defecto para el EURUSD, últimos dos años hasta el 14 de febrero.

Archivos adjuntos:
2018_03_01_4P72_EA_TP_SL_Sig.mq5  37 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb
 
Aleksey Panfilov:

¿Soy el único al que le sorprende esta distribución de MAE y MFE?

Pero si nos creemos el gráfico de MFE entonces sin SL con TP = 2450 (en cinco dígitos) obtendríamos muchas posiciones en el lado positivo.

Verdadero, el Asesor Experto debe estar con el interruptor como se muestra en el mensaje 120.

He probado el Asesor Experto con el TP especificado, el aumento es de unos 200 puntos, muy probablemente sólo para un par de operaciones seleccionadas. Y ver las operaciones en el gráfico no implica una distribución tan clara.


Por lo tanto, la pregunta y el malentendido permanecen. Tal vez el propio algoritmo de inversión forme una distribución de este tipo, ¿por qué?

 

Tres capas, cuatro años, algoritmo genético. Por debajo de las expectativas, pero no lo tiraré todavía.


Archivos adjuntos:
2018_03_06.zip  824 kb
 

En intervalos cortos (1 mes) las cifras son más atractivas. ))


[Eliminado]  

Bueno, es sólo una curwafitting regular

¿Y el mes anterior con el mismo conjunto?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, es sólo una curva normal

¿y si en el mes anterior con el mismo conjunto?

Estoy de acuerdo en general, y no me gusta la palabra. )))

La imagen apareció mientras se probaba el acoplamiento de dos EAs en diferentes indicadores:

Sólo hay ocho parámetros involucrados, creo que podemos reducirlo a 4 sin mucha pérdida. He "pensado" en ello, como una de las direcciones, para mirar la dinámica de los parámetros más rentables por meses. Tal vez, algún día pueda mirarlo desde esta dirección.

¿Quizás los algoritmos de aprendizaje automático puedan dar esta imagen casi automáticamente, sin cargarme a mí o a mi ordenador demasiado? )))
[Eliminado]  
Aleksey Panfilov:

En general estoy de acuerdo, pero no me gusta la palabra. )))

La imagen apareció en el curso de la prueba de acoplamiento de dos EAs en diferentes indicadores, y junto con eso:

Sólo hay ocho parámetros implicados, creo que se puede reducir a 4, sin pérdida significativa. He "pensado" en ello, como una de las direcciones, para mirar la dinámica de los parámetros más rentables por meses. Tal vez algún día sea posible verlo desde este punto de vista.

Necesitamos algún tipo de hiperparámetro, que cambie la configuración en un lote...

A veces pienso en ello e incluso intento hacer algo :)

[Eliminado]  
Aleksey Panfilov:
¿Quizás los algoritmos de aprendizaje automático puedan dar esta imagen casi automáticamente sin mucha carga para mí o para el ordenador? )))

Sí, véase mi artículo sobre la lógica difusa, por ejemplo

sólo hay 2 principales, se puede reducir a 1 y obtener la misma imagen en un mes, o mejor

 
Maxim Dmitrievsky:

Necesitas algún tipo de hiperparámetro que cambie la configuración en un lote...

Yo mismo pienso a veces en ello e incluso intento hacer algo al respecto :)

Tengo experiencia con el indicador de equilibrio, ¿se acerca a la creación de un hiperparámetro?

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
1...67891011121314151617181920...24
Nuevo comentario