Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, los indicadores claramente tienen potencial, hilaron algo de genética - este es el Si 2015-2018 M1.
Gracias por la participación y la apreciación.
Tengo uno de los objetivos "deportivos" colgados:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Llamamiento a una cooperación fructífera en términos mutuamente beneficiosos
Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02
Crear un robot que en el historial de al menos 300 operaciones multidireccionales en cada uno de dos pares de divisas cualesquiera, sin martingala y con superación de no más de (1 o 2 o n) señales opuestas, dé un factor de beneficio de al menos por ejemplo TRES.
Gracias por su participación y aprecio.
Tengo uno de los objetivos "deportivos" colgados:
No lo entiendo, en dos instrumentos el factor de beneficio 3 con la misma configuración del indicador, ¿o se trata de algo global?
No lo entiendo, en dos instrumentos el factor de beneficio 3 con la misma configuración del indicador, ¿o se trata de algo global?
:)
Primera opción.
P/S. El enlace no se abrió.
:)
Primera opción.
P/S. El enlace no se abrió.
Entonces no entendí, ¿es necesario obtener un factor de ganancia de 3 cuando se usan dos instrumentos simultáneamente o en cada uno por separado?
Y el enlace es automático, a la ayuda de MT5 - off-topic en general.
Creo que hay que aplicar el MO para conseguir el objetivo y habrá un resultado así en las pruebas e incluso mejor, pero no sirve de mucho en los datos futuros.
He añadido un parámetro de intervalo al indicador. En su valor de 1, el indicador es totalmente coherente con el anterior.
Pero si aumentamos este parámetro sin recalcular los coeficientes, aumentamos el apalancamiento, y vemos la dinámica del indicador en plazos más altos.
Además, aunque recalculemos los ratios, no podemos aumentar el apalancamiento de forma significativa debido a su rápido crecimiento (del ratio ) fuera de los límites de significación.
En la imagen hay dos indicadores con el intervalo 1 y el intervalo 15.
He añadido un parámetro de intervalo al indicador. En su valor de 1, el indicador es totalmente coherente con el anterior.
Pero si aumentamos este parámetro sin recalcular los coeficientes, aumentamos el apalancamiento y vemos la dinámica del indicador en plazos más altos.
La figura muestra dos indicadores con el intervalo 1 y el intervalo 15.
Sigo mirando y mirando estas capturas de pantalla...
¿Sombra todo el gráfico con ondas sinusoidales de Fourier y listo?
Sigo mirando y mirando estas capturas de pantalla...
¿Sombra todo el gráfico con ondas sinusoidales de Fourier y listo?
)
Algunos hilos del foro de Fourier lo merecen, sin duda. )
)
Algunos hilos en el foro de Fourier ciertamente lo merecen )
Estos hilos no tienen mucho sentido para mí y sacan conclusiones erróneas
Nadie ha intentado cambiar las ondas por el tiempo
Si el EA promedio vive 3 meses, entonces no es la ola más pequeña la que lo echa
Este es más o menos el razonamiento que hay detrás...
Estos hilos no han sido realmente entendidos en mi opinión y han sacado conclusiones erróneas
Nadie ha intentado cambiar las olas en el tiempo
Si el EA promedio vive 3 meses, no será eliminado por la menor ola
Ese es el mismo razonamiento...
Sí, probablemente también hay que experimentar.
Sí, probablemente yo también debería experimentar.