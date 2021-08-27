Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 20

El indicadorPan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 en la base de código.


Como el indicador se basa en una sinusoide, se puede mover a la izquierda, a la derecha, simplemente cambiando el parámetro externo "palanca".

Me gustaría señalar que hay "muletas" en el indicador que permiten mostrar las líneas originales del indicadorPanPrizMA Sin leverage 72.

Sobre el cambio de línea, asignar una palanca en el medio período 72-73 invierte las líneas. Por defecto la palanca =1. El periodo de la onda sinusoidal es de 145.


 

El indicador para MT4 también está en el código base:Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.


Añadido al indicador en la base de código, el cálculo de la amplitud. Novena línea naranja en un conjunto de 8.


 

Pensé en ponerlo en este hilo. ))

Oh, este Fourier .... ¿Sabías que el 0º armónico es igual a la media simple (SMA) en el mismo periodo de descomposición (T)?

Por sí mismo, es el pago esperado.

Parece que se correlaciona con:

Creo que SMA de SMA es "directo al ojo" y por cierto sobre Fourier. Tal vez lleguemos a algo más.

P/S 01.02.2018 Yo también creo que hay una diferencia, intenta repetir tu indicadorBanzai.mq4en esta línea.

La SMA es un diente de sierra en la naturaleza sólo muy superficial, por lo que al tomar la segunda diferencia asumo una línea de diente de sierra del indicador.


 
Aleksey Panfilov:

En el gráfico se ve así:



Interpolación de la línea azul-roja (encontrar un punto dentro del intervalo) por el polinomio de grado 4 con palanca 72.

La línea azul delgada es la extrapolación (encontrar un punto fuera del intervalo) por el polinomio de grado 2 con palanca 78.

La línea roja es la línea de construcción del polinomio de potencia 4. Se redibuja y se basa en el punto de apertura del último compás.

Los indicadores se sincronizan mejor con el precio del equis. )

Gráfico construido por el experto de Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


¿Cómo se comprueba la eficacia de este método, hay una estrategia básica?
 
Se toma un intervalo, por ejemplo 1000 barras, se calcula el valor medio en él y se supone que es 1,1123 para el euro. Luego se resta este valor a todas las cotizaciones de este intervalo y se obtiene una curvatura que oscila alrededor de cero. Se aproxima esta curvatura por el método de los mínimos cuadrados como una onda sinusoidal con tres parámetros: fase, amplitud, frecuencia. Reste esta sinusoide de la curvulina - obtendrá un nuevo residuo oscilante, ajuste la siguiente sinusoide sobre ella - reste de nuevo y así sucesivamente 4-5 veces. El resultado será, digamos, 5 ondas sinusoidales, las alargas todas, por ejemplo, en 100 barras hacia el futuro, añades la media y voilá: tienes una especie de previsión del movimiento futuro del precio en 100 barras. De hecho, no es más que el mismo Fourier, y la precisión es casi la misma: 50/5. Yo hice una cosa así hace mucho tiempo - no tiene sentido, pero es bastante obvio.
