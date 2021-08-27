Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 20
El indicadorPan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 en la base de código.
Como el indicador se basa en una sinusoide, se puede mover a la izquierda, a la derecha, simplemente cambiando el parámetro externo "palanca".
Me gustaría señalar que hay "muletas" en el indicador que permiten mostrar las líneas originales del indicadorPanPrizMA Sin leverage 72.
Sobre el cambio de línea, asignar una palanca en el medio período 72-73 invierte las líneas. Por defecto la palanca =1. El periodo de la onda sinusoidal es de 145.
El indicador para MT4 también está en el código base:Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.
Añadido al indicador en la base de código, el cálculo de la amplitud. Novena línea naranja en un conjunto de 8.
Pensé en ponerlo en este hilo. ))
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y comprobador de estrategias
Predicción del futuro mediante transformadas de Fourier
Dmitrii, 2008.04.25 15:47Oh, este Fourier .... ¿Sabías que el 0º armónico es igual a la media simple (SMA) en el mismo periodo de descomposición (T)?
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Predicción del futuro con ayuda de las transformadas de Fourier
portero, 2008.04.25 15:58
Por sí mismo, es el pago esperado.
Parece que se correlaciona con:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategia
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
Creo que SMA de SMA es "directo al ojo" y por cierto sobre Fourier. Tal vez lleguemos a algo más.
P/S 01.02.2018 Yo también creo que hay una diferencia, intenta repetir tu indicadorBanzai.mq4en esta línea.
La SMA es un diente de sierra en la naturaleza sólo muy superficial, por lo que al tomar la segunda diferencia asumo una línea de diente de sierra del indicador.
En el gráfico se ve así:
Interpolación de la línea azul-roja (encontrar un punto dentro del intervalo) por el polinomio de grado 4 con palanca 72.
La línea azul delgada es la extrapolación (encontrar un punto fuera del intervalo) por el polinomio de grado 2 con palanca 78.
La línea roja es la línea de construcción del polinomio de potencia 4. Se redibuja y se basa en el punto de apertura del último compás.
Los indicadores se sincronizan mejor con el precio del equis. )
Gráfico construido por el experto de Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419