Cálculo de diferencias, ejemplos.
¿Qué es el cálculo de diferencias?
Lo es:
Δf(xk) = f (xk+1) - f (xk)
Propongo recopilar indicadores y expertos en cálculo de diferencias en esta rama, en código abierto.
He reescrito el indicador en una variante más clara como ejemplo:
En el gráfico se ve así:
La línea azul-roja es la interpolación (encontrar un punto dentro del intervalo) mediante un polinomio de 4º grado con una palanca de 72.
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
La línea azul delgada es la extrapolación (encontrar un punto fuera del intervalo) por el polinomio de grado 2 con palanca 78.
a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ];
La línea roja es la línea de construcción del polinomio de potencia 4. Se redibuja y se basa en el último punto de apertura de la barra.
a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }}
Sí.
Está directamente relacionado con el binomio de Newton.
Es cierto para los puntos equidistantes:
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 es la ecuación de diferencia de una recta.
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - la ecuación en diferencia de la parábola de segundo grado.
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+ 1*Y5=0 - ecuación en diferencia de la parábola de tercer grado.
También se cruza con los temas:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .
- 2017.07.20
- www.mql5.com
Eso es lo que todo el mundo ha estado haciendo... escribiendo...
¿Depende el futuro del pasado?
Para cada acción, hay una huella en el presente, que por supuesto afecta al futuro. :))))
Sugiero que nos saltemos la filosofía en este hilo, y que hablemos sólo de matemáticas, programación, pruebas y optimización.
¿Has probado esta fórmula?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
donde:
X es el precio de la barra anterior;
Y - precio de la barra actual.
Y así obtenemos la siguiente imagen:
Por supuesto, en esta forma hay X e Y, pero en la ecuación de recurrencia, sólo Y y todos los coeficientes (a + bX+ cX^2+ dX^3+ eX^4) se reducen y se sustituyen por cinco valores del propio Y.
He mirado el código, ¿he entendido bien, es alguna variante de un filtro de retroalimentación? ¿De dónde salen los coeficientes 5061600, 4926624 y otros?
En realidad, ¿de dónde salió el indie, de Internet? ))
1. He mirado el código, ¿he entendido bien, es alguna variante de un filtro de retroalimentación?
2.¿Y de dónde salen los coeficientes 5061600, 4926624 y otros?
3. En general, ¿de dónde viene el inductor, de internet? ))
1. Sí. Este filtro tiene 400 años de historia sólo escrita: Descartes, Newton, Pascal, Taylor, Lagrange.
2. Se calculan los coeficientes. Parece que en el segundo año, nos familiarizamos con los métodos de Lagrange y Taylor. Parece que hay muchas variantes para calcular los coeficientes.
3. Este en particular fue dibujado hoy. :)))))
Propongo recopilar indicadores y expertos en cálculo de diferencias en este hilo, en el código abierto.
Si hay interés, acabaremos construyendo o dibujando algo útil. :)
He reescrito el indicador en una versión más clara como ejemplo: