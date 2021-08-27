Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 23
Implementación :-? ¿Partículas matemáticas puras?
Tienes que estar bromeando. ))
¿Existe una aplicación?
¿Capturas de pantalla, por ejemplo?
entonces, ¿qué tiene que ver el cálculo de la fase?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
No hay peces en absoluto.
)))
Me alegro de ver su mensaje. )
)))
Me alegro de ver su mensaje. )
Mi respeto mutuo, Alexey.
Estoy de acuerdo.
Y otra forma, algo análoga, es estirar el gráfico hasta convertirlo en una onda sinusoidal, por analogía con un gráfico de renko/rango. Normalmente utilizan un parámetro variable "condicionalmente lineal" de ticks, puntos, rampa de volumen. En este caso podemos utilizar la fase ascendente "condicionalmente lineal". Entonces puede desaparecer la pregunta sobre qué ley cambia el periodo y, en consecuencia, la fase delta.
Formulación absolutamente correcta del problema.
Hay algo así como una onda sinusoidal... No lo he derivado analíticamente, pero lo miraré gráficamente en un mes.
Por supuesto que sí.
el adelgazamiento aquí es exactamente el correcto y se desprenderá de los pisos y demás.
;)
Habrá una onda sinusoidal en todas partes en el tiempo y en el mercado, la única cuestión es la dirección y el período de tiempo.
El periodo de tiempo debe ser algo parecido a una onda sinusoidal. No podré mostrárselo hasta dentro de un mes.