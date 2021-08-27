Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Optimización del indicadorNikolai SemkoBanzai.mq4 delmensaje 57de este hilo.
Lo mismo en M15:
Quiero aumentar el período de onda...
la balanza también sigue una onda sinusoidal
Estoy tentado de aumentar el período de onda...
No entiendo muy bien lo que quiere decir. Le agradecería que me lo explicara.
Si duplicamos el apalancamiento de la media en M15, es probable que obtengamos resultados similares a los de la optimización en M30.
No entiendo muy bien lo que quiere decir. Le agradecería que me lo explicara.
Si duplicamos el apalancamiento de la media en M15, es muy probable que obtengamos resultados similares a la optimización en M30.
En su pantalla el balance es sinusoidal, es claramente visible
El indicador es un sinusoidal, uno de sus parámetros es, según tengo entendido, el periodo de la onda
¿Qué ocurrirá con el saldo si aumenta este periodo?
y ¿es necesario tener en cuenta las señales del semiperiodo negativo de la onda, porque el equilibrio cae exactamente ahí?
en su pantalla, la balanza se vuelve sinusoidal, esto es claramente visible
El indicador es sinusoidal, uno de sus parámetros, según entiendo, es el periodo de la onda
¿Qué ocurrirá con el saldo si aumenta este periodo?
Gran pregunta, gracias.
La inercia funciona en el indicador que da lugar a la ritmicidad. )))) (Perdón por el patetismo).
El ritmo(análogo del período sinusoidal) está determinado por la longitud del brazo (análogo del período de promedio de MA), esto no es nada nuevo.
Optimizamos la fase óptima de entrada en una posición y el ruido en función de la distancia entre los puntos de la extracción de valores, cuando el apalancamiento (periodo de promediación) es constante.
Y en consecuencia, en función de la fase dada, obtenemos el equilibrio final que tiene un carácter sinusoidal.
Si cambiamos el periodo de promediación, es probable que obtengamos una imagen similar sólo que con un ritmo diferente. Quizás algunos ritmos sean más prometedores, pero creo que no es crucial.
¿Y si es necesario tener en cuenta las señales de un semiperiodo negativo de una onda, después de todo el balance cae allí?
Gran pregunta, gracias.
Hay una inercia en el indicador que da lugar a la ritmicidad. )))) (Perdón por el patetismo).
El ritmo (periodo de la sinusoide) viene determinado por la longitud del brazo (análogo al periodo de promediación de la МА), aquí no hay nada nuevo.
Optimizamos la fase óptima de entrada en una posición y el ruido en función de la distancia entre los puntos de recogida, cuando el apalancamiento (periodo de promediación) es constante.
Y en consecuencia, en función de la fase dada, obtenemos el equilibrio final que tiene un carácter sinusoidal.
Si cambiamos el periodo de promediación, es probable que obtengamos una imagen similar sólo que con un ritmo diferente. Quizás algunos ritmos sean más prometedores, pero creo que no es crucial.
Buen filtro, variante final muy interesante
Gracias.
Estoy pensando en pasarme a MT 5 (intentar aprovecharlo) y quizás salga algo interesante.
Las ideas son bienvenidas.
Dígame, ¿los indicadores están redibujados en las imágenes donde están los indicadores ala-sinusoidal? Creo que sí, por los posts antiguos.
No es por criticar, yo mismo los uso. Simplemente, algo sorprendido por su posición en el espacio).
Dígame, ¿los indicadores están redibujados en las imágenes donde están los indicadores ala-sinusoidal? Creo que sí, por los posts antiguos.
No es por criticar, yo mismo los uso. Sólo algo asombrado por su posición en el espacio).
Sí, en el post 32 los topes resaltados en amarillo, y por lo tanto los sinusoides cerca de la constante y cerca de la línea de pendiente se redibujan.
Ah, ¿qué es lo sorprendente de su posición?
Y no son a la sinusoide. :( :):):)
Sí, en el post 32 los topes resaltados en amarillo, y por lo tanto los sinusoides cerca de la constante y cerca de la línea de pendiente se redibujan.
Y, ¿qué es lo sorprendente de su posición?
Si se redibujan, todo está claro.
A menos que se especifique lo contrario en el contexto entonces:
Todos los expertos se adjuntan para las pruebas y la optimización.
No están preparados para el mercado real, en términos de tiempo de actividad y servicio requerido.