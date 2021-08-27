Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 21
¿Cómo probar la eficacia de este método, hay una estrategia básica?
Un desarrollo general del tema: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Puesto 141 de este hilo.
Allí se aplicó la adaptación binaria, y la digitalización debería permitir hacerla (la adaptación) continuamente suave.
Aparte de eso, creo que para ver cómo se ve un gráfico estirado sobre una onda sinusoidal, por analogía con un gráfico de igual precio o igual volumen, también gracias a la digitalización. )
Veo que incluso he intentado trabajar con este indicador antes - se ajustó bien al mercado :)
¿Qué significa la digitalización? ¿Por qué no se ha hecho todavía?
El cálculo de la fase es exactamente lo que significa la digitalización. Es decir, cada punto de la línea tiene su propio valor numérico de fase.
Ya he recomendado este tema antes.
Lo recomiendo de nuevo.
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Me gustaría señalar el propio número de post en el hilo, es uno entretenido: )))
Todo lo que se refiere a las matemáticas, toma números enteros
Te refieres al del post anterior, del mismo hilo.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
Y estoy 100% de acuerdo con lo de las matemáticas.
No me refiero a más de 100 hilos sobre lo que está mal después de un punto decimal, sino a intentar multiplicar en una CPU de lenguaje ensamblador. es sólo una suma y no importa qué CPU sea, incluso un Z80.
Sinceramente, no lo entiendo. :(
No domino el ensamblador.
En cualquier proceso la multiplicación se hace por adición. menos (sustracción) adición menos. y así sucesivamente.
¿Quieres decir que la fórmula no funciona, precisamente, en un ordenador?