¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 98

Vladimir Tkach:

Top no asumió ningún riesgo ni ayer ni hoy, refiriéndose al Brexit y algo a 150p. Sin embargo, podría haber obtenido beneficios incluso con la libra.


Con razón. Este "cierto brexit" ya ha perdido un escalador en los últimos dos años.
 
Boris Gulikov:
Ayer obtuve más de un 7% de beneficios antes de la votación, más cerca de ella y después perdí todas mis ganancias. Así que cero, sin contar el orgasmo que tuve ))

 
Anatolii Zainchkovskii:

No, el producto es sólo para mostrar, hay un montón de tales libre, y son inútiles) nadie va a vender un arador real).

Puedes alquilarlo. Se gana la pasta para el depósito y se cierra el contrato de alquiler. En general, hay un montón de maneras de monetizar, este sitio no es el punto.

 
Alexey Volchanskiy:

Es una pena. Pero no he perdido nada. )

Compré la libra después de que saliera la noticia. Tomó el 1%. No mucho. Y con mis manos. Apagué todos los bots durante la noche como precaución.

 


 

Alexey Volchanskiy:

...cero, sin contar el orgasmo que tuve).

Así que valió la pena el cambio después de todo.

 
Vladislav Andruschenko:

Estoy aquí sentado pensando en esos productos hoy en día:

Me gasto mucho nervio en el soporte, la belleza, la optimización del código(el algoritmo no cambia),

Y aquí cada día hay 10 nuevos expertos, "Aquí tienes +100600 millones en los puntos de control de la prueba, tómalo por 200-10000 libras.

Moraleja: mientras tú piensas en la conciencia, otros se po....

Así que la conciencia está o no está - es un hecho inherente, no hay exhortaciones para ayudar.

 
Aleksey Ivanov:

Y la tercera opción es cuando tienes conciencia, pero no te han enseñado a usarla desde la infancia.

 
¡1500!
Empezando a animar a Anna, todavía a medio camino del récord de Gonchar
Aleksey Ivanov:

Es una pena que un código bonito no sea equivalente a uno rentable
