¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 98
Top no asumió ningún riesgo ni ayer ni hoy, refiriéndose al Brexit y algo a 150p. Sin embargo, podría haber obtenido beneficios incluso con la libra.
Has hecho lo correcto. Esta "especie de Brexit" ya ha perdido un escalador en los últimos dos años.
Ayer obtuve más de un 7% de beneficios antes de la votación, más cerca de ella y después perdí todas mis ganancias. Así que cero, sin contar el orgasmo que tuve ))
No, el producto es sólo para mostrar, hay un montón de tales libre, y son inútiles) nadie va a vender un arador real).
Puedes alquilarlo. Se gana la pasta para el depósito y se cierra el contrato de alquiler. En general, hay un montón de maneras de monetizar, este sitio no es el punto.
Es una pena. Pero no he perdido nada. )
Compré la libra después de que saliera la noticia. Tomó el 1%. No mucho. Y con mis manos. Apagué todos los bots durante la noche como precaución.
Alexey Volchanskiy:
...cero, sin contar el orgasmo que tuve).
Así que valió la pena el cambio después de todo.
Estoy aquí sentado pensando en esos productos hoy en día:
Me gasto mucho nervio en el soporte, la belleza, la optimización del código(el algoritmo no cambia),
Y aquí cada día hay 10 nuevos expertos, "Aquí tienes +100600 millones en los puntos de control de la prueba, tómalo por 200-10000 libras.Moraleja: mientras tú piensas en la conciencia, otros se po....
Así que la conciencia está o no está - es un hecho inherente, no hay exhortaciones para ayudar.
Y la tercera opción es cuando tienes conciencia, pero no te han enseñado a usarla desde la infancia.
Empezando a animar a Anna, todavía a medio camino del récord de Gonchar
