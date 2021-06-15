¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 209
Un ejemplo está en el archivo adjunto. Mira las 2 primeras capturas de pantalla, hay unas 30 señales del mismo autor. Eso fue hace unos meses. Y mira la 3ª captura de pantalla, lo que tiene en este momento, sobre todo en la reducción. Sólo por el hecho de que se trata de cuentas de céntimos pudo ganar un enorme interés en el esquema "supervivencia de la cuenta en ofertas opuestas" y luego conseguir abonados. Eso sí es hacer trampa.
Las señales solían estar "cocinadas" antes de ser añadidas.
Ahora se "cocinan" directamente en el servicio.
esperar a que uno sobreviva, y luego promoverlo activamente.
¿Cómo se lucha contra esto?
Te dije que no miraras el historial antes de añadirlo al servicio.
Pero si estos esquemas se manipulan directamente en el servicio, ¿qué hay que hacer al respecto?
Bueno, la publicidad de la plataforma MT5 ha fallado ))))) El antiguo tope de todas sus señales ha desaparecido
Y si estos esquemas se hacen aquí mismo en el servicio, ¿qué debo hacer al respecto?
es mucho más fácil y barato en mi opinión
Puedes encontrar otra buena opción:
El inglés de MT4 se está saliendo con la suya. Los resultados son aún mejores que la mierda caída, las suscripciones crecen a pasos agigantados.
Debería decir que el inglés se está poniendo mejor que la mierda caída: sus suscripciones crecen a pasos agigantados.
Va bien, pero es desconcertante que haya una recarga y no haya retiradas, el drawdown es superior al 50%.
Por lo demás, está bien))
Si observa con atención el nombre de los instrumentos de negociación de la señal bullSheet, se dará cuenta de que todos los pares de divisas tienen un punto en sus nombres - es un signo de una cuenta micro. Empezó con 50 céntimos)). Esta es la respuesta a la pregunta "¿puedes hacerte millonario con 1 libra?
No estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con usted. Hay empresas de corretaje en las cuentas en dólares que pueden tener puntos, prefijos, etc. o saltarse el servicio por completo.
Si no haces nada, es mejor ir a una fábrica. Algún tipo de salario estará goteando.
Eso sí que es bueno. ++
¿Puedo pedir algunos ejemplos? ¿Qué empresas de corretaje respetables no pueden permitirse un servidor separado para las cuentas de céntimos y mantienen todas las cuentas en el mismo servidor? ¿Puede darme un ejemplo de una empresa de corretaje en la que un punto en el nombre de un par de divisas no está en una cuenta de precios (micro)?
¿Puedo pedir algunos ejemplos? ¿Qué empresas de corretaje de renombre no pueden permitirse un servidor separado para las cuentas de los céntimos y mantienen todas las cuentas en un solo servidor? ¿Me puede dar un ejemplo de una empresa de corretaje donde un punto en el nombre de un par de divisas no está en una cuenta de precios (micro)?
No sé quiénes son los sólidos. Todos me parecen iguales.
Aplican puntos, guiones bajos y otras porquerías con diferentes fines para sus propias necesidades.
Pero esta es una cuenta en dólares.
Pedí un ejemplo de una cuenta en dólares con un punto al final de un par de divisas, no un índice. Soy consciente de que hay índices en diferentes DT. Me refiero a Dot al final de un par de divisas como indicador de una cuenta de céntimos. ¿Hay ejemplos de cuentas completas en dólares con un punto?