¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 220

Marsel:
Y veo que se le cortó el crecimiento de marzo a mayo. Pero tú sigues con las conspiraciones, por supuesto

No es realmente una conspiración, es algo más. Bueno, piénsalo.

Depo $10.

El 17 de marzo, abre 5 órdenes de 0,01 lotes cada una. Establece tp=20 puntos y sl=100 puntos. Aunque, está claro que el stop-out se aplicará en 18-19 puntos. Este es el riesgo de todo el corte, como se dice, pero tuve suerte.
Ahora tenemos 20 dólares de deposición y 100% de ganancia.

En pocos minutos 3 órdenes de 0,03 lotes cada una. Apuesta tp=20 pips y sl=100 pips. Aunque, el stop out llegará en 21-23 puntos.
¿Por qué es un lote de 0,09 y no de 0,10? Porque sé que el 300% lo perderá el sistema, así que el 280% será suficiente para este mes.

El 1 de abril, se abre con un lote acumulado de 0,15. El riesgo real es sacar el depósito después de 25 puntos, pero he ganado 20 puntos y el crecimiento del mes es del 80%
El 2 de abril, se abre con el lote total 0,18. Mi riesgo real era perder 37 puntos, pero gané 30 puntos y obtuve un 220% de ganancia mensual.

Además tengo pequeñas operaciones con lotes más pequeños para que no aparezcan en el historial, sólo estas posiciones con mayor beneficio.

El mismo patrón a principios de mayo y principios de junio, luego el seguimiento.

No hay más riesgos de este tipo "para toda la chuleta", lo que sugiere que la señal se ha creado por cribado.

Y también tiene tales señales de forma regular

 

Dólar contra-tendencia
La esperanza muere al final D))


 
Corrección)))

 
Desapp Pr:

Corrección))

1,2,3. Esto ya es un piso estable).

Vova, deja de esculpir;) tienes tanto que ver con el mercado como yo con el ballet. Bebe azul, es tuyo.
 
No está mal -2.080,05 ).
 

Bulmish ha pasado el testigo a la nueva cúpula. Está yendo irremediablemente bien.




 

Potencial :)


 
Ivan Butko:

Bulmish ha pasado el testigo a la nueva cúpula. Está funcionando de forma irreal.




Probablemente hay días en el EA en los que el stoploss ocurrió. Y el Asesor Experto no puede operar en esos días. Por eso está tan bien probado en la historia.
Y el hecho de que cotice bien en Internet durante el último mes y medio es sólo una coincidencia.

 
Ivan Butko:

Bulmish ha pasado el testigo a la nueva cúpula. Va irremediablemente suave.

Suerte de superación

