¡¡¡1200 suscriptores!!!
Y veo que se le cortó el crecimiento de marzo a mayo. Pero tú sigues con las conspiraciones, por supuesto
No es realmente una conspiración, es algo más. Bueno, piénsalo.
Depo $10.
El 17 de marzo, abre 5 órdenes de 0,01 lotes cada una. Establece tp=20 puntos y sl=100 puntos. Aunque, está claro que el stop-out se aplicará en 18-19 puntos. Este es el riesgo de todo el corte, como se dice, pero tuve suerte.
Ahora tenemos 20 dólares de deposición y 100% de ganancia.
En pocos minutos 3 órdenes de 0,03 lotes cada una. Apuesta tp=20 pips y sl=100 pips. Aunque, el stop out llegará en 21-23 puntos.
¿Por qué es un lote de 0,09 y no de 0,10? Porque sé que el 300% lo perderá el sistema, así que el 280% será suficiente para este mes.
El 1 de abril, se abre con un lote acumulado de 0,15. El riesgo real es sacar el depósito después de 25 puntos, pero he ganado 20 puntos y el crecimiento del mes es del 80%
El 2 de abril, se abre con el lote total 0,18. Mi riesgo real era perder 37 puntos, pero gané 30 puntos y obtuve un 220% de ganancia mensual.
Además tengo pequeñas operaciones con lotes más pequeños para que no aparezcan en el historial, sólo estas posiciones con mayor beneficio.
El mismo patrón a principios de mayo y principios de junio, luego el seguimiento.
No hay más riesgos de este tipo "para toda la chuleta", lo que sugiere que la señal se ha creado por cribado.
Y también tiene tales señales de forma regular
La esperanza muere al final D))
La esperanza muere al final D)))
Corrección))
1,2,3. Esto ya es un piso estable).
Vova, deja de esculpir;) tienes tanto que ver con el mercado como yo con el ballet. Bebe un poco de azul, es tuyo.
Bulmish ha pasado el testigo a la nueva cúpula. Está yendo irremediablemente bien.
Potencial :)
Probablemente hay días en el EA en los que el stoploss ocurrió. Y el Asesor Experto no puede operar en esos días. Por eso está tan bien probado en la historia.
Y el hecho de que cotice bien en Internet durante el último mes y medio es sólo una coincidencia.
Suerte de superación