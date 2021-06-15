¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 87
Como era de esperar, el ingrediente secreto es la falta de un ingrediente secreto.
Apertura contundente en el RSI-7 en la M5 (40;80), durante la noche, corta parada y toma. Cerrando a tiempo. Vuelta en U. Entrada en todos los tomates. 1.06.2018-17.12.2018
¿Quizás esto es sólo un ejemplo de cómo un sistema debe ser simple y rentable?
No, no lo harán, hay demasiada competencia. Y hay muchos esquemas que funcionan en diferentes sesiones, no todos pueden ser prohibidos)
Entonces, puse mi Asesor Experto en la cuenta real. El corredor no me dejó abrir por la noche, diciendo que"el mercado está cerrado".
Si es tan sencillo, ¿por qué no lo usa mucha gente? ¿O no es tan sencillo?
Últimas ofertas principales
Y lo que creemos fue la promoción de la señal con suscriptores y reseñas falsas.
En general, el proveedor de la señal es un usuario muy conocido en la parte de habla inglesa del sitio. Tiene un largo historial de ayuda a todos los novatos en Señales y más allá. Así que no es de extrañar que tenga más de 1.000 amigos y que su señal sea inmediatamente conocida por un gran número de potenciales suscriptores.
Así que no hay necesidad de darle importancia.
¿Por qué todo el mundo olvida que una persona puede tener su propia comunidad?
Si funciona... ¿Y cómo? ¿Por qué no lo usa mucha gente? No es una estrategia complicada, ¿verdad? ¿No vas a hacer personalmente una señal con esta cosa? Al menos una demo)
Eso no es lo que quiero decir...
Aposté por el real de inmediato. Después de un par de intercambios, lo publicaré. El corredor no abrió los tratos anoche. He añadido una condición al Asesor Experto - para golpear el corredor hasta que se abra.
Me pregunto qué pasará...
Después del vuelco, es probablemente bastante normal, y no hay necesidad de cincelar en cualquier lugar).