¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 113
Creo que este es el principio del fin de una prolongada epopeya... Como se suele decir, el desagüe ha terminado.
Ahora muchos se dispersarán - las críticas de la señal ya se han ido con 1 estrella ;)
Algo ha perdido otro envidioso para regodearse.
¿Sientes menos el escozor de que los abonados se dispersen?
¿Crees que alguien de aquí ha sido ahogado por el sapo?
Me parece que quien se ahogó por ello, creó sus cestas))).
Y los que escribieron aquí fueron los que entendieron lo que estaba pasando.
No más que eso.
Aunque alguien puede haber sido y sigue siendo estrangulado.
Quién sabe.
Buena suerte en el futuro y no te pongas demasiado celoso de las otras señales.
Sí, te confundió con otro usuario que tiene mucho dolor en su alma y no le permite dormir tranquilo por el hecho de que su señal de cien dólares no se suscribe, y en la de otro pero los centavos son abonados. No hay manera de que no lo acepte, y a la primera oportunidad lo pregona
Hay otro celoso perdido para regodearse.
Entonces, ¿eres menos celoso ahora que tus suscriptores se están dispersando?
No estoy celoso, los abonados sólo pueden compadecerse. Era un trabajo muy peligroso el de esa señal, ya había vivido bastante tiempo sin detracciones con tales riesgos.
Por cierto, he utilizado un conjunto similar de hámster en mi cuenta personal hasta diciembre - con 2 órdenes, pero con un apalancamiento más pequeño y 50 pips de parada. Además, si por la mañana me he encontrado con 2 órdenes abiertas, siempre cerraría 1 de ellas manualmente, y si viera una clara tendencia bajista, cerraría las dos. Así, mi cuenta estaba protegida de forma fiable frente a los cortes de suministro.
Por qué no puede hacer lo mismo el proveedor de esta señal es un misterio para mí ;)
¿Tal vez debería eliminar las señales que permitían una reducción del 30,0% en absoluto, la primera vez? En muchos servicios, una reducción del 20% es el fin de la señal.