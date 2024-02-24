Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 912
No tengo un número igual en absoluto, ya que TC no espera obtener beneficios con cada estornudo. En el archivo la columna 1-2 es informativa, la 3 y la 4 son dos objetivos independientes y el resto son predictores de los mismos.
Esto es una mierda. ¿Realmente estás introduciendo minutos completos en el NS. Me siento mal por ti. No entiendes la esencia de las redes neuronales. No es un contenedor para tirar CIENTOS de basura. Ya lo sabes. Sube los datos del último mes y nada más, ya que no puedes desprenderte de tus minucias, y luego veremos qué pasa...
Entendido, tu sistema es para ajustes en pequeños intervalos de tiempo - estoy buscando sistemas estables en largos intervalos de tiempo....
Gracias.
Modificación de los parámetros de entrenamiento de la PA estándar en función de los resultados del entrenamiento anterior. En esencia, es el mismo recocido, pero controlado manualmente.
No uso los paquetes de NS R, pero no los descarto en el futuro. Estoy trabajando con un entorno diferente.
Existen métodos genéticos, evolutivos y bayesianos para obtener los hiperparámetros óptimos de los modelos. Enfrentarse a él cuerpo a cuerpo es inútil.
En mi opinión, por supuesto.
Buena suerte
Hace un par de días hablé con Doc y le conté cómo estaba evaluando el modelo. Le dije enseguida que el modelo estaba reentrenado y le expuse la teoría de que si el modelo está reentrenado, debería invertir las señales y ganar dinero. Era escéptico, y personalmente no me tomo bien este enfoque. Pero la realidad demuestra que se trata de eso. Antes de la línea azul el período de formación, después de hoy y lo que vemos????
Entonces, ¿por qué no volví a entrenar el modelo antes de que se abrieran las operaciones de hoy, sabiendo que estaba reentrenado? Te pregunto ..... He venido al mercado a ganar dinero, no a hacerme valer, y no importa si va en contra de mi lógica o de mis pensamientos asentados......
Por ello, hacia el mes de septiembre tengo previsto grabar un vídeo, que será interesante no sólo para los principiantes, sino también para los veteranos, en el que explicaré una serie de razones por las que no tiene éxito.........
Ya veo, su sistema es para plazos pequeños - estoy buscando sistemas estables en plazos largos....
Lo siento, pero no existe tal cosa o, de lo contrario, ya habría sido utilizada por el público hace mucho tiempo y el mercado habría perdido su eficacia. Los sistemas a largo plazo suelen permitirse entrar en pérdidas y no hay garantía de que vayan a salir de ellas. Me gustaría verle en ese momento, preguntándome si lo hará o no. Mentira. El mercado está en el momento. Aquí y ahora.... ¡¡¡¡y los errores en ella son inaceptables....!!!!
aprender a aprender
De estas palabras se deduce que el entrenamiento sobre una gran cantidad de datos dará malos resultados a medida que el mercado cambie, pero entonces ¿cómo es posible entrenar un árbol primitivo para crear reglas para esta enorme muestra con un pequeño margen de error? ¿Alegalidad?
El mercado es un trabajo diario y si tengo que construir modelos todos los días (cosa que hice en su momento) lo seguiré haciendo, porque he venido aquí a ganar dinero, no a presumir. Los recién llegados y los lentos intentan al principio hacer realidad sus puntos de vista, y tú deberías, por el contrario, cambiarlos de acuerdo con la realidad. Esa es una de las razones por las que no tiene éxito. Puedo explicarlo mucho más claramente mediante un vídeo, que escribiendo todo esto... Tal vez la palabra impresa no tenga mucho sentido para ti. Bueno... Usaré mi voz :-)
aprender a hacerlo correctamente.
Genial.
Existen métodos genéticos, evolutivos y bayesianos para obtener los hiperparámetros óptimos de los modelos. No es prometedor hacer esto cuerpo a cuerpo.
En mi opinión, por supuesto.
Buena suerte
Para que el recocido sea efectivo, lo principal es pasar al siguiente paso (reducción de pasos) después del anterior. De lo contrario, podemos llegar a algún lugar en el local min-max, y más allá no va a salir.
Estoy absolutamente en desacuerdo con usted en este punto.