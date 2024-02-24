Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 918
Sí, exactamente
¿Consigue construir estrategias sobre sus antiguos predictores, cuántos tiene en unidades y el número total de combinaciones?
40 piezas ahora, pero esencialmente uno, sólo entrenado con diferentes condiciones, entonces el resultado se promedia sobre todos
Muchas, ¡no se me ocurren ni cien! ¿Y cuántos predictores y su número de combinaciones?
predictores (entradas) de 25 a 200 para diferentes estrategias :) no es necesario inventar, sólo pequeñas modificaciones de alguna inicial
Me pregunto, ¿cómo se marcan como pertenecientes a cada CT? Es decir, hay 200 columnas, en alguna parte se llenan con 25 valores, y ¿qué hay en las 175 restantes: un valor único de la variable (predictor)?
Salí disparado.
quería tirar hasta la primavera, pero lo tengo hasta el verano. tampoco está mal.
espera las fotos de australia :)
Inversionistas - considerar desde $ 50k
No entiendo, ¿enseñó NS para ganar dinero?)
Bueno, más o menos, hice casi todo lo que pude :) no es un grial, pero algo funcionará de vez en cuando, no tiene sentido tratar de ir más allá
¿Ganará el 100% anual sin perder dinero? ¿Qué tipo de protección hay contra las pérdidas? ¿Un stoploss normal? Estoy luchando con la retención de depósitos. En mi opinión, esta es la clave para que todo experto sea rentable. Lo digo en serio :)
Pero en general, te apoyo. Se le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Es el momento de pedir beneficios.
¿Ganará el 100% anual sin perder dinero? ¿Cuál es la protección habitual del stoploss allí?
Sí, eso es probablemente la media, teniendo en cuenta el reciclaje periódico...
si se eligen mercados persistentes y se cierran en las noticias de mierda, tal vez más
para, bueno.
Pero en general, te apoyo. Tanto tiempo y esfuerzo invertido. Es hora de exigir un retorno de la NS.
No estoy seguro de cuánto tiempo y esfuerzo vale la pena) pero en términos de ganar algo de conocimiento sobre las redes neuronales, está bien).
Me he inventado una reversión de una orden de emergencia (con aumento de volumen, lo que lleva al punto de equilibrio). Parece que lucha por el depósito, pero no es muy estable. El mercado lo conquista durante los periodos planos, donde la orden de emergencia carece de volatilidad en las barras. Por supuesto, podemos realizar 100 iteraciones pero la inversión es cara. Si el precio se desplaza del precio de apertura de la orden de emergencia 10 puntos en la dirección equivocada (se establece un paso), la orden de emergencia se cierra y se abre una nueva en su lugar. La tarea es simple - atrapar la siguiente dirección del precio, se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de la barra antes de que la barra suba o baje... Pero en general es mejor que una sola orden de emergencia para lanzar, aunque lo contrario a veces duele más que si el EA cierra 1 orden de emergencia si el drawdown ha aumentado después de que se abrió... Sin embargo, la cuestión es que si la orden de emergencia repetida no tiene éxito, el depósito sufrirá pérdidas y la inversión permite que el depósito se mantenga a flote durante más tiempo. Ya lo he probado y la reversión se implementa para depósitos grandes a partir de 500 euros. La inversión es relevante para los depósitos grandes (500 euros), pero para los pequeños, simplemente se los come y mira con recelo: "¿Dónde está el dinero?").
¡X2 para el año con un riesgo mínimo de pérdida de la inversión es un éxito!
Todo lo demás es un juego de hundimiento en el que sólo se desconoce la fecha del mismo. Todo esto es para los jugadores, y a los empresarios serios les gustan los ingresos estables, y para ellos el que ha hecho el % de retorno de X2, X3 de la tasa de depósito bancario es un financiero genial.