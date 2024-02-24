Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 913
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
De estas palabras se deduce que el entrenamiento sobre una gran cantidad de datos dará malos resultados a medida que el mercado cambie, pero entonces ¿cómo se entrena un árbol primitivo para crear reglas para esta enorme muestra con un pequeño margen de error? ¿Alegalidad?
Yo diría que el aprendizaje memorístico, que no tiene nada que ver con la generalizabilidad. Es como un niño de primer grado que ha memorizado un texto y se pone en la pizarra a contar la historia sin entender la esencia de lo que se dice...
Yo diría que un empollón, que no tiene nada que ver con la generalidad. Es como un alumno de primer grado que ha memorizado un texto y se pone en la pizarra a contarlo sin entender lo que se dice...
"Atasco" es si hay una regla por línea, pero si hay 100-300 líneas de muestreo por regla? ¿Alegalidad?
Aprende a hacerlo correctamente.
Oh, Maximka... Me obligaste a hacerlo... Veo que tienes H4, ¿qué periodo de tiempo es ese?
Aprende a hacerlo correctamente. Y eso es dentro de quince días. Qué belleza.... No se trata de un solo comercio. Mira el promedio de ganancias y pérdidas. Así que... no necesito que me enseñen. Soy un maestro. Yo también soy profesor, pero mis alumnos son bastante testarudos hoy en día. Les dices una cosa y hacen otra..... No está bien...
"Ridículo" es si hay una regla por fila, pero ¿si hay 100-300 filas de muestra por regla? ¿Al azar?
Un engranaje con cabeza de elefante. Significa más memoria, pero no es una generalización....
Por qué me muestras un probador, te estoy mostrando una semana de operaciones en vivo. Qué más da el gráfico que te haya abierto :)
Por qué me muestras un probador, te estoy mostrando una semana de operaciones en vivo. Qué más da el gráfico que te haya mostrado :)
Que tester, vamos yo estoy operando SOLO en la cuenta real....
Y así.... ¿lo reconoces?
He obtenido buenos resultados, he intentado operar con cuentas antiguas, he tenido una buena semana pero no creo... Si he obtenido buenos resultados, los he observado durante tres meses.
ah, claro, el eterno plano... Eso es porque se enseña el balk en poco tiempo, ¿cuántas veces se enseña en al menos medio año?
Un engranaje con una cabeza como la de un elefante. Significa más memoria, pero eso no es una generalización....
¿Así que sólo una suposición al azar?
Adjunto un archivo para un mes - espero una opinión experta.
Oh, claro, el eterno piso... Eso es porque se enseña el fajo en poco tiempo, ¿cuántas veces hay que enseñarlo en al menos seis meses?
Muy bien, te contaré un secreto, pero no se lo digas a nadie. Trato...
El hecho de que con el aumento de la muestra de entrenamiento existe algo así como una longitud crítica de la muestra, acostumbrándose a ella por un valor extra la calidad del entrenamiento del modelo comienza a caer en picado. Enseguida. Y no importa cómo te entrenes, seguirás consiguiendo.... ya te haces a la idea. Así que mi trabajo es ganar dinero, no demostrar a todo el mundo que he entrenado al modelo durante medio año con una buena curva de aprendizaje. Entreno el modelo para que la calidad del mismo no caiga por debajo del umbral de 0,71 estimado por R-score, y ya sabes por qué no me voy a molestar en decírtelo de inmediato. Porque la entropía del objetivo es de aproximadamente 0,69 por lo que obtengo un modelo que sabe más sobre la variable de salida que la incertidumbre de esa misma variable. Este es el tipo de modelo que puede funcionar en un futuro próximo. Sí, ese futuro es de 10 a 15 señales dentro de 1-2 días. Así que esto es trabajo... Si tengo que hacerlo, construiré las maquetas todos los días por la mañana frente a Europa, porque mi objetivo no es demostrar algo a nadie, mi objetivo es ganar dinero. No es mi culpa que tenga que trabajar tanto. Hay que aceptar la realidad tal y como es y no tratar de ver en ella lo que uno quiere... Tengo la sensación de que mañana publicaré un vídeo... Me vas a pillar, Maxim...
Muy bien, te contaré un secreto, pero no se lo digas a nadie. ¿Tenemos un trato?
)))) en fin te digo que no, los resultados serán aleatorios con este enfoque. (a largo plazo)
y su gráfico a largo plazo muestra que su expectativa global es inferior a cero, exactamente igual que si hubiera entrenado su modelo durante todo el período, es estúpidamente poco robusto
intenta sumarlo de nuevo en tu cabeza.