Te lo dije, fui vendedor de software cuando la demanda estaba ahí, así que recuperé mi cerebro y volví a mi propio negocio... Pero lo que hice y lo que obtuve de Mishekov fue una basura y consistió en aprender la cuadrícula durante un corto período de tiempo (dos o tres meses) en la AOI si la memoria no me falla, entradas multidivisas. Fue una tontería...
¿De quién estás hablando ahora?
Hombre, no puedo encontrar esa foto. Creo que está en un disco portátil. Lo postearé más tarde porque lo tengo en mente desde hace tiempo y lo comentaremos... ...como dicen...
¿Dónde puedo leer cómo se hace el preaprendizaje interno? Pensaba que sólo los bayesianos eran buenos en el preaprendizaje
Igual que en el entrenamiento inicial, sólo que en lugar de una red neuronal con pesos iniciados inicialmente utilizamos un modelo ya entrenado. Esto es lo que solemos utilizar en la formación.
callback_model_checkpoint("checkpoints.h5"),
Echa un vistazo a
Buena suerte
¡Senk!
No hay problema. Tíralo... Sólo hay que advertir que el objetivo debe ser equilibrado...
¿Qué quiere decir con equilibrado? No sé cómo evaluarlo.
Mientras buscaba una foto, encontré un marcador en "El Laboratorio". Ahora está abierto por alguna razón y esto es lo que he descubierto. Mierda... Tramposo, resulta que eres un asesino a sueldo. Por alguna razón, pensé que era ahí donde estaba hablando contigo. Pero no te veo en la lista de asistentes..... Hmm..... donde solíamos salir, si es que alguna vez lo hicimos. Estoy hablando de los tiempos que corren....
¿Qué significa ser equilibrado? No sé cómo evaluarlo.
El número de ceros y unos debe ser igual. Pero eso no es necesario. Es importante que los datos estén en orden cronológico. Los de abajo son los más recientes. Vamos... esperando...
El número de ceros y unos debe ser igual. Pero esto no es obligatorio. Es importante que los datos estén en orden cronológico. Los de abajo son los más recientes. Adelante... esperando...
No tengo un número igual en absoluto, ya que TC no espera obtener beneficios con cada estornudo. En el archivo la columna 1-2 es informativa, la 3 y la 4 son dos objetivos independientes y el resto son predictores de los mismos.
Pero encontré esta foto en el laboratorio. A la derecha, Leonid Velichkovsky, y a la izquierda, Steve Ward, creador del ya desaparecido Neuroshell Trader. Espero que a los participantes en la foto no les importe que la publique. Al fondo, en la pared, está el primer NeuroShell. Leonid fue a la oficina de América y se hizo una foto a su llegada. La última fecha del puesto de laboratorio se remonta a 2010. Para entonces, la actividad de los participantes había disminuido y se había convertido en algo muerto.
Así que eso es lo que quiero decir. A nivel de 2010, el desarrollo de la NS no era lo que es ahora. En los últimos años se han producido muchos avances en el campo de la IA. Sí, las redes en NS han sido terriblemente sobreentrenadas y la calidad de los modelos ha sido o más bien no ha sido. En todos los años que llevo usando NS nunca he podido conseguir un resultado decente. Leonid era el único usuario de la NSh con licencia, y costaba 2500 rublos Bakinsky. Pero la interfaz y las posibilidades que ofrecía al comerciante eran un gran avance. La negociación en CS no se hacía de forma aleatoria como en MT, sino mediante conjuntos de indicadores. No había necesidad de ser un programador de 3-4 minutos para crear una estrategia de negociación basada en el indicador del indicador hasta el infinito. Y todo se hizo con un ratón. Esto es lo que necesitamos. Exactamente el programa del comerciante. Así que aquí.....
Y ahora imagínate si lo revivimos, pero incluyendo los últimos avances en preprocesamiento, nuevos modelos y métodos de aprendizaje que no lleven a sobreajustes. En general, hacer un programa de comercio con un potente aparato nerocet... Esto supondrá una explosión en el mercado del software, porque es fácil de entender y no hace falta ser programador. Ya se han creado puentes y enlaces de datos para enviar señales al terminal.
El programa es MUY bueno, lo único que le faltaba era un buen bloque de entrenamiento para redes, preprocesamiento de datos, etc. Creo que los comerciantes lo habrían apreciado y adoptado.
Podría estar equivocado, pero el programa dejó de existir tras la muerte de Steve y dado el hecho de que estaba siendo ferozmente reconvertido no fue bien recibido por la comunidad comercial....
1. En el paquete darch(v0.12.0) el ajuste fino puede hacerse varias veces en un nuevo lote de datos. No se ha probado cuánto tiempo funcionará.
En keras/tensorflow todos los modelos son entrenables, y desde cualquier etapa de entrenamiento previo. Por supuesto, hay que guardar los resultados intermedios de la formación.
Gracias.
2. ¿Qué tipo de juego quiere cambiar los parámetros de aprendizaje y cuáles? ¿Qué es el recocido manual?
Buena suerte
Modifico los parámetros de entrenamiento de un PA estándar en función de los resultados del entrenamiento anterior. En esencia, es lo mismo que el recocido, pero controlado manualmente.
No utilizo los paquetes NS R, pero no los descartaré en el futuro. Trabajo con otro entorno.