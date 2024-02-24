Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 905
Amazon está restringido al 100% por Internet. Hay una gama limitada de servidores. Especialmente el servidor en América, pero su servidor de comercio donde....?? Y cómo se ejecutarán las órdenes de la UPU gratuita. Se estrella, te pones histérica y te quejas, y obtienes una respuesta. Pero la tienes libre..... Así que. Cuando me conecté a él, ni siquiera pude buscar en Google desde él. Allí, o bien hay que pedir permiso o bien hay que registrarse en algún sitio. Eso es lo que me detuvo .... No hay amazon. Créeme...
Misha, cálmate.
Es comprensible, pero es difícil de controlar. Entonces da igual que sea en casa o en el servidor. Necesitas alarmas, alertas, etc., etc.
No hay control. Si el robot está escrito correctamente, está garantizado que abrirá una posición y cerrará la anterior. Lo único que hay que controlar es la ejecución, si la comunicación no fue antes del centro de datos o qué otra cosa. Sólo su actuación para controlar .... A veces me olvido durante el día, luego me acuerdo, mira, pero ya ha cerrado la posición anterior y ya está en el lado positivo. Es bueno verlo :-)
Para empezar, asiéntese. Lo intenté, lo sé. Max has probado el servidor gratuito de amazon????
Sólo hablo de los consejos de google, he oído hablar de los de amazon, pero no creo que sean tan malos.
Googles es genial, puedes elegir la ubicación que quieras, 100% de estabilidad, 100% de protección
El de google es genial, puedes elegir la ubicación que quieras, es 100% estable.
No discuto lo de google, pero olvida lo que has oído de amazon. Una vez conectado a ella y aturdido por los frenos y los recursos demasiado limitados que incluso la MT no es suficiente en ese momento, y pensó que en una cosa tan importante es mejor pagar los mismos 300 rublos, pero al menos se puede presentar en caso de qué. De hecho, pagas por la fiabilidad, para que esté siempre en línea. Para eso está el soporte técnico. Ni siquiera se puede cobrar por el PVA gratuito. Seguro que tienen alguna cláusula de fuerza mayor en su oferta y probablemente no sean responsables de la conexión gratuita. Tienes un robot que no se volcó y en lugar de un buen excedente, tienes un gigantesco menos. Te arrancarás los pelos y desearás haber escuchado al bueno de Mischka que te lo dijo. Si piensas alquilar una UPU, será mejor que pagues al menos una cuota mínima......
y para pasar datos a la línea de comandos?
es posible, pero me parece una perversión con posibles trampas porque los argumentos de la línea de comandos no están pensados originalmente para transferir grandes matrices de datos
Es posible, pero creo que es una perversión, con posibles trampas porque los argumentos de la línea de comandos no están diseñados originalmente para pasar grandes conjuntos de datos.
Sí, lo tengo, gracias, lo resolveré. Sólo si pretrain hacer en python, y de bot enviar pequeños bloques para el cálculo de los valores actuales, entonces tal vez está bien.
He pagado por la fiabilidad por n dólares en otros sitios de alojamiento populares, una mierda es que se reinician de repente, entonces las obras previstas, las diferencias de barato no. Especialmente los hostings especiales, que están posicionados para los bots - no los recomiendo. RuVds ping al abridor 3 ms, normal. No recuerdo su estabilidad.
ah, y no se pueden pasar datos binarios en la línea de comandos, es decir, hay que convertirlos a base64, por ejemplo, y luego volver a hacerlo.
útil, senk )