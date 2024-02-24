Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 914
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Confieso que pensé que los datos eran una basura, pero no lo eran. Tiene cierta utilidad. Si no hay errores de carga. No hay miradas ni duplicaciones, está bien para una salida de buy.......
Esto es para una salida de venta...
Enviando el guión. No es el que yo uso, pero hice el mío con él, así que es un buen comienzo... ¡¡¡Buena suerte!!!
Siempre me he preguntado por este foro. Sólo tengo archivos mq4 que se pueden publicar. Sólo tienes que escribirme. Te enviaré...
)))) en resumen, te dice lo que no, que los resultados serán aleatorios con este enfoque. (a largo plazo)
y su gráfico a largo plazo muestra que su expectativa global es inferior a cero, exactamente igual si entrenara su modelo durante todo el período, es estúpidamente poco robusto
Intenta sumarlo en tu cabeza de nuevo.
Simplemente tenemos una visión diferente del mercado, tú crees que existen modelos longevos, conseguir un modelo que funcione en un OM lo suficientemente largo es comparable a una mala suerte. Yo, por el contrario, creo que el mercado tiene periodos extremadamente pequeños de patrones que requieren la construcción constante de modelos. La diferencia es que no sabes con certeza que al cabo de un mes puede subir algo que seguro ganaré en los próximos dos días, sin grandes detracciones, pero no sin errores...
Así que haz un probador virtual y vuelve a entrenar cada hora, y verás que no funciona a largo plazo ))
Confieso que pensé que los datos eran basura, pero no fue así. Tiene cierta utilidad. Si no hay errores de carga. No hay miradas ni duplicaciones, está bien para una salida de buy.......
Esto es para una salida de venta...
Enviando el guión. No es el que yo uso, pero hice el mío con él, así que es un buen comienzo... ¡¡¡Buena suerte!!!
Siempre me he preguntado por este foro. Sólo tengo archivos mq4 que se pueden publicar. Sólo tienes que escribirme. Te lo enviaré...
Gracias. Bastante interesante, todavía estoy terminando el análisis manual, los resultados parecen encajar - lo publicaré más tarde para comparar. Pero, el predictor arr_DonProc es bueno por idea, pero corta fuertemente las entradas cuando se vende. Tal vez debería comprimirlo, no 10 variantes sino 3?
Gracias por el guión, ahora escribiré en persona.
Sin embargo, creo que el archivo no se borra, sino que simplemente no se adjunta - puedes comprimirlo y estará bien.
Simplemente tenemos una visión diferente del mercado. Tú crees que existen patrones de larga duración y que conseguir que un patrón funcione en un tiempo suficientemente largo es comparable a tener mala suerte. Yo, por el contrario, creo que el mercado tiene periodos extremadamente pequeños de patrones que requieren la construcción constante de modelos. La diferencia es que no sabes con certeza que al cabo de un mes puede subir frente a lo que seguramente ganaré en los próximos dos días, sin grandes detracciones, pero no sin errores...
Entrenamiento durante un mes - mínimo, bueno, sería más de 2-3 meses. Prueba - 1-2 meses - bastante.
Si es menos, resulta que estamos tratando de adivinar la tabla de multiplicar, conociendo las respuestas de sólo una pequeña parte de ella. Está claro que no lo vamos a adivinar en su mayor parte).
Así que haz un probador virtual y vuelve a entrenar cada hora, y verás que a la larga no funciona ))
No hay necesidad de hacer ningún problema. Trabajo en modo online, entonces verás.....
Un mes de formación es el mínimo, sería bueno tener 2-3 meses. Una prueba - 1-2 meses - es suficiente.
Si es menos, resulta que estamos tratando de adivinar la tabla de multiplicar, conociendo las respuestas de sólo una pequeña parte de ella. Está claro que en la mayoría de los casos no lo vamos a adivinar).
Yo digo que la calidad del modelo desciende drásticamente, por lo que el modelo es adecuado para el mercado actual. El modelo puede llegar a realizar entre 5 y 10 operaciones rentables durante un par de días sin demasiados errores. Pero el modelo sabe mucho más sobre el mercado en este momento que el propio mercado (por supuesto, condicionalmente). Mover a un marco de tiempo más antiguo que es todo, aquí está el reloj y no me da la paz con la última señal de venta. Creo que irá cuando nadie lo espere en el mercado ahora....
Deja de robar mis modelos :)
Vamos... vio mi trato y lo robó... Ok... No soy codicioso...
Bien... Sólo opero con un instrumento y es la libra. Me pregunto cómo la gente lo hace en varios a la vez...
¿Cuál es la hora de apertura, cuál es la tuya?
Realmente no importa si ambos conseguimos alces :-)