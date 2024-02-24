Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 919
Lo mismo, pero el paso inverso ya es de 20 pips. Estoy probando de mayo a mayo para el año, pero en la primera década de 2018 todo comienza. Ahora estoy a la mitad del período y parece estar bien - depo 100 euros, 5% drawdown para desencadenar la orden de emergencia y, a continuación, la inversión de la dirección del precio es la captura. Pero este sistema también está perdiendo, sólo los ajustes recogidos. Ay. Aunque pierde con menos frecuencia.
Actualizaré el Asesor Experto esta semana, tal vez esta idea le sea útil a alguien. También debo mencionar el cambio de estrategia, es una cosa genial, pero no he conseguido implementarlo de tal manera que evalúe la rentabilidad de 1 operación de las últimas 10 operaciones por ejemplo, mis cálculos son medios y el depósito casi se pierde antes de que se active el cambio de estrategia, aunque ciertamente puedo jugar con ello. Tomo el beneficio del historial del EA y lo divido por el número de operaciones en el historial. Este coeficiente (ratio) en valor < TakeProfit/3 activa el cambio de estrategia. Lo divido por tres porque las contraórdenes - como regla, un EA tiene que hacer 3 operaciones para obtener el TakeProfit. Si la operación se basó en contra-órdenes, se basará en 1 orden. Y viceversa. Usando este tipo de complementos, quiero ayudar a mi Asesor Experto a no perder dinero ya que no es estable en las ganancias.
Cortina. Y una vez más en los restos fusionados. 26/09/2017. Sólo los barrotes del piso engordaron un poco, pero no lo suficiente como para coger la marcha atrás.... Hay un máximo de 50-100 pips que son. La inversión se comerá el depósito probablemente. Voy a poner un paso de 100 pips ahora y ver qué pasa. Y qué va a pasar - el Asesor Experto se ha ido. No puedo permitirme tirar 100 puntos en una dirección equivocada con un depósito de 1000 puntos en el Lote 3... En general, no se puede engañar al mercado )) Conoce su negocio.
Por cierto, tengo pensamientos sobre este escenario de mercado, vamos a probarlo :)
Un depósito de 10.000 euros pasó la zona plana. 7 reveses de 15 posibles fueron suficientes. El depósito ha bajado mucho, pero no va a bajar. Je. Eso es genial. Todavía está en el probador, una prueba muy larga, aunque el período es sólo de 1 año.
Si no te importa, envíame un conjunto de predictores y un objetivo de entrenamiento/prueba para NS o andamiaje - sólo un archivo de texto. Quiero entender si estoy torcido o si la herramienta es tonta.
Aleksey hacer un proyecto abierto - subir los archivos a YandexDisk y la gente va a recoger, especialmente con consejos)). De lo contrario, los innovadores locales se dispersan por los rincones con sus sistemas de comercio, y todo el trabajo de base se entierra en el suelo hasta tiempos mejores. Nada está claro, sólo una cortina de humo. Creo que es hora de enviar el equipo "A" a Max antes de que vuele a Australia. Por algo me interesa).
Enséñale a Max a invertir las señales de TS :)
Está estrictamente en el déficit, mientras que el comercio del contrario estaría en el plus.
Puedes enseñarle o no... La gente obstinada nunca entiende los nuevos conocimientos, por desgracia...
Enséñale a Max a voltear las señales de TS :)
Se encuentra estrictamente en posición negativa cuando negocia con el contrario.
En la libra es una versión diferente, es una prueba.
Lo volveré a entrenar la semana que viene y me gustaría ver qué tipo de desviaciones puede haber para no cagarla de verdad.
Y para que esos grandes inversores no te cuelguen de tus coxas..... :-)