Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más

¡¡Hermanos!! Por favor, mira el código, no entiendo por qué no da valores de salida. No soy fuerte en MT5 y he estado rehaciendo esta plataforma giratoria desde MT4. Creo que he adaptado todo pero no hay información en la pantalla. Por favor. ¡¡¡¡No digas que no a !!!!
Estás en el nivel, Misha ....

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Beyond)

Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08

Entonces, ¿quién es más eficiente si trabajamos en el mismo campo? Yo gano millones con 500 rublos, tú ganas 300 libras...


¿No hay abuelas para los autónomos?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.

 
¿No tienes abuelas para trabajar por cuenta propia?

Que otros ganen dinero, como se dice, quien hace lo que hace...

Todo está escrito. Sólo un vistazo y una pista. No es necesario hacer....

mira los errores

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
Te lo dijeron en ruso:


 
Hombre, nunca entendí cómo corregir un error como ese.... :-(

no puede cargar el indicador ClusterDelta - o bien especifica la ruta equivocada o lo que

 
Carga todo, pero avisa del array, no sé qué no me gusta, porque el array es dinámico :-(

 
Bueno, el hecho de que sea dinámico es bueno, pero establecer el tamaño adecuado para el momento, nunca he encontrado. Tal vez deberías hacerlo al menos.

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.D. Miró atentamente el código. Sería más correcto.
La mitad del código está sin comentar, la mitad de las variables no tienen valores asignados, como drawbegin... depende de los videntes para averiguar cuál debe ser la salida)
