Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 906
¡¡Hermanos!! No entiendo por qué el código no emite valores. No soy fuerte en MT5, debería haber cambiado esta herramienta desde MT4. Creo que he adaptado todo pero no hay información en la pantalla. Por favor. ¡¡¡¡No digas que no a !!!!
Estás en el nivel, Misha ....
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Beyond)
Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08
Entonces, ¿quién es más eficiente si trabajamos en el mismo campo? Yo gano millones con 500 rublos, tú ganas 300 libras...
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Bueno, Misha, eres una verdadera pieza de trabajo, ¿no? ....
Que otros ganen dinero, como se dice, quien hace lo que hace...
Todo está escrito. Sólo un vistazo y una pista. No es necesario hacer....
mira los errores
Te lo dijeron en ruso:
Hombre, nunca entendí cómo corregir un error como ese.... :-(
no puede cargar el indicador ClusterDelta - o bien especifica la ruta equivocada o lo que
Carga todo, pero avisa del array, no sé qué no me gusta, porque el array es dinámico :-(
Bueno, el hecho de que sea dinámico es bueno, pero establecer el tamaño adecuado para el momento, nunca he encontrado. Tal vez deberías hacerlo al menos.P.D. Miró atentamente el código. Sería más correcto.