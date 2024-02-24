Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 908
Vtreat.R.
Gracias.
¿Es algo en R?
Probé mi kit en Rattle - Seleccioné el aprendizaje en todas las redes, pero finalmente obtuve un error después de muchas reflexiones
En ciclos)).
Pero todas las combinaciones y PCs contarán durante veinticuatro horas...
10 predictores, combinaciones 2^10 = 1024.
20 predictores, = 2^20 = 1048576
Esa es la cantidad de veces que hay que entrenar a un bosque/norte.
No tengo prisa... Podría ponerlo en un ordenador aparte y dejar que cuente por sí mismo.
Pero, ¿qué software digno tiene usted?
¿Cómo puedo ejecutarlo? Llamo avtrear() y frunce el ceño.
¿alguna foto? deja de hablar de nada, tampoco necesitas ninguna buena, lol :)
Ni siquiera sé... Doc también dio todos los códigos de MKUL para que el modelo pueda ser utilizado inmediatamente en MT. Lo único que no me ha gustado de elmnn es que no importa cuántas veces lo haya entrenado, siempre da el mismo resultado en OOS. Así que, no importa cuántas veces lo entrene, siempre da el mismo resultado :-) Pero el trabajo acaba de empezar y necesito más pruebas para tener un veredicto seguro...
En fin, la cosa va así. Pero es la evaluación para la clasificación de objetivos donde sólo hay 0 y 1. Para la regresión es muy diferente...
Cómo interpretar correctamente el resultado de un modelo de bosque aleatorio: ¿es bueno o malo?
Sobre los datos de la prueba (15%)
Así es como no pude dividirlo en dos archivos, nadie puede explicarlo claramente :(
El paquete se llama de otra manera y necesita:
library(vtreat)
El paquete contiene varias funciones, ¿es demasiado perezoso para abrir la documentación?
Eso es todo. Pero se trata de una estimación para la clasificación del objetivo, donde sólo hay 0 y 1. Para la regresión es diferente...
Entonces, ¿no tiene un shell gráfico? ¿Cómo se invoca?
¿Dónde conseguir la documentación?
Entonces, ¿no tiene shell gráfico? ¿Cómo se invoca un shell?
No. Pero escribí un script que sube todo a Excel y luego hago mi magia allí. No puedo darte el guión porque es mi cerebro.... Bueno, he hecho una cosa muy original. No sé cómo estimas los predictores, pero el resultado es una tabla muy legible para el análisis posterior... Así...