Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1729
tomar un par de componentes, por ejemplo, 3, 4
en el eje x, componente 3.
en el eje Y, el componente 4
si es redondo - es un bucle
Eso es todo)) Tío, pensaba que había algún tipo de correlación cruzada o algo así.
La correlación también cuenta.
En resumen, el punto de mi mensaje era este. Esta oruga no redibujable tiene una serie de ajustes, donde se especifican los parámetros de la ventana verde 10 y 11yo y se establece su groupstar y groupdepth, a continuación, se selecciona el rango de construcción (importante) y el número de barras de formación no entiendo y nunca lo cambio, creo que tiene algo que ver con las iteraciones. Al final permite dibujar una línea cíclica de absolutamente cualquier curvatura y ciclos. Esta cosa es muy flexible. Ya sabes, un rastreador que no se redibuja. Así que el punto de esta estrategia es que cuando se construye esta línea recta de acuerdo con los parámetros de la ventana verde, que también se selecciona manualmente. El palo oscuro de los puntos se expande y se mueve a lo largo de los puntos y en ese momento el osciloscopio se mueve increíblemente bien. Desplazamos la historia durante unas decenas de compases y de nuevo vamos a la ventana del osciloscopio y bailamos con este dongle hasta que no salga el círculo. Pero lo más interesante es que este avdon era el único addon que tenía su propia ventana dentro de Neuroshel. No es la forma de diálogo de un indicador o estrategia, y abrió su ventana interna en el mismo nivel que la forma principal, no es un indicador o estrategia es una especie de herramienta de trabajo. Tengo una buena vista de la ventana principal, tengo una vista diferente de la ventana principal de la ventana principal. Bueno kroch a bailar con una pequeña posibilidad de encontrar este círculo, no lo hice, pero el círculo que tengo no es chetamoyu placezna triste en la ventana verde. Mira, ni siquiera los creadores de esta herramienta pudieron encontrar un buen ejemplo de referencia, porque hay muchas variantes de esta curva en el extremo actual del gráfico y lo describirá como una oruga, pero en el futuro más cercano se comportará de manera diferente. Así que en la ventana verde hay dos frecuencias que se predicen alternativamente.
El punto fundamental de esta estrategia es que está garantizado para dar 4-5 señales inmediatamente después de la construcción de un garantizado y se van a la mierda. Sí, incluso dos serán suficientes. Este es el sentido fundamental de todas las estrategias. Si una estrategia no le da una garantía de 5 señales inmediatamente después de la optimización, entonces no tiene estrategia. Pues aunque dé 3 de 5 en el plus ya será suficiente.
Así que en esta estrategia es todo el punto que cuando usted ha construido y tiene un círculo. Aquí y ahora tienes garantizados tres movimientos por los que ganarás, hazlos y sigue adelante. Una herramienta así. Justo cuando conseguí un círculo de la forma correcta y era una espiral o más bien si se dibujan dos espirales en cada uno okue, realmente no funcionó mucho dentro de 5 curvas donde los tres primeros fueron garantizados, no recuerdo exactamente. Pero, por desgracia, no era posible hacerlo a mano. Aunque yo era un auténtico nerd de Neuroshell, cambié más de un ratón :-) pero no estaba preparado para una prueba así. Así que Maxim, pregúntame por la NS y te lo explicaré. :-) De hecho, los programas de Not......
Te lo he explicado todo.
Ya veo, es parte del PCA.
Sólo me preguntaba cómo construir estos diagramas bidimensionales, para intentar alimentarlos con AMO para su reconocimiento, porque ellos(los diagramas bidimensionales) son adimensionales y expresan la dependencia de un componente con respecto a otro, por lo que podemos comparar cada uno con cada uno y describimos toda la serie, y adimensionalmente sinlos valores absolutos de la serie. Me interesan sus opiniones y críticas.
¿Has escrito tú mismo el programa?
Creo que no funcionará, el precio cambia mucho sus características, estoy "trabajando" en algo que transforme los datos correctamente antes de todas las manipulaciones que buscarán algunos patrones estadísticos, me parece que este es el objetivo #1, si se logra entonces no importa que MO aplicar o tipo de optimización
mira la raíz, no el cuadrado del OLS
se trata de una transformación de datos en la que se almacena algún componente, como la media de los retornados.
es análogo a la agrupación, si se quiere.empezaste haciendo cosas buenas, pero luego te desdibujaste bruscamente y te desviaste, imho
¿Has escrito tú mismo el programa?
hay un buen manual
También dice que se puede ver qué frecuencia predice cuál y como ambas pertenecen a la misma serie. Bueno, en general se obtiene una curvatura preventiva en, literalmente, 2-3 inflexiones. Lo que no es una estrategia y sobre todo ninguna red neuronal, estable y garantizada aquí y ahora. Sería estupendo comprobarlo en general, y tal vez se podrían inventar algunas manipulaciones adicionales para garantizar los ajustes correctos y hacer que la curvatura vaya por delante del kotir durante algún tiempo en el futuro. ¿Alguna pregunta?
Intentado hace 10 años oruga, no hay peces allí en forma clásicaRELACIONADO
No lo entiendo. Explica la raíz y dónde me equivoqué.
Hay un buen tutorial.
Gracias por el permiso...
¿Has escrito tú mismo el programa?