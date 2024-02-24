Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 861
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No, no lo es. Yo lo llamo un maldito microcrédito. Muy bien, eso es todo. Aquí vienen los siete de mí. Empezando una nueva cuenta...
Oh, chicos.
No, no lo es. Yo lo llamo un maldito microcrédito. Muy bien, eso es todo. Aquí vienen los siete de mí. Empezando una nueva cuenta...
Y una vez más no está disponible...
Hazlo público, si no te importa.
Hice (rehice) un genial indicador de volatilidad. He añadido volúmenes.
¿alguien lo necesita como característica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Añadí el volumen de garrapatas y tomé la raíz de todo esto (no sé por qué, pero define los ciclos normalmente)
marcado en rojo donde se puede cambiar el retardo.
La tarea: predecir la volatilidad para n barras por delante y convertirla al precio
Las formas más sencillas: autoregresión y https://www.mql5.com/ru/articles/318
Y una vez más no está disponible...
Hazlo público, si no te importa.
¿Qué quiere decir public???? Señal...
Es que con el apalancamiento 1:1000 no te da la opción de conectarte a la señal. Pensaré en hacerlo 1:100 como en los viejos tiempos.....
No lo hagas. ¡Lleva con orgullo el título de maestro bien merecido!
Ícaro debería darse un fuerte golpe en la cara contra el pavimento.
Luego no olvides llenar la rama de mocos. Ríete)))
Finalmente, pensé que estaba ciego. Ya no pude ver tus ataques sarcásticos..... Ahora estoy bien, estoy aliviado).
Muy bien, tómalo con calma... saldremos de esta...
Hice (rehice) un genial indicador de volatilidad. He añadido volúmenes.
¿alguien lo necesita como característica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
He añadido volumen de garrapatas y he sacado raíz de todo esto (no sé por qué, pero define los ciclos normalmente)
marcado en rojo donde se puede cambiar el retardo.
La tarea: predecir la volatilidad para n barras por delante y convertirla al precio
Las formas más sencillas: autoregresión y https://www.mql5.com/ru/articles/318
La volatilidad parece interesante. Creo que se puede intentar extraer algo de este indicador. Pero la volatilidad futura puede predecirse con la fórmula de Blek-Scholes. Si aprendes a predecir la volatilidad, puedes ganar mucho dinero con las opciones. Excepto que en MT las opciones parecen faltar.... lo cual es una omisión....
¿Hay una opción para hacer este indicador para MT4? Creo que voy a estar sentado con mis modelos toda la noche, así que podría incluir este indicador en mi TS y ver cómo funciona. ¿Tiene algún sentido .....
La volatilidad parece interesante. Creo que puedes intentar sacar algo de provecho. Pero la volatilidad futura se predice mediante la fórmula Blek-Scholes. Si aprendes a predecir la volatilidad, puedes ganar mucho dinero con las opciones. Excepto que en MT las opciones parecen faltar.... lo cual es una omisión....
¿Hay una opción para hacer este indicador para MT4? Creo que voy a estar sentado con mis modelos toda la noche, así que podría incluir este indicador en mi TS y ver cómo funciona. Tiene sentido.....
No tengo tiempo para reescribirlo, hace más de medio año que demolí el mt4, ni siquiera lo tengo instalado en mi ordenador. Es una fórmula sencilla, creo que puedes hacerlo. No sé cómo ponerlos en la raíz, pueden ser buenos.
No tengo tiempo para reescribirlo, me bajé el mt4 hace más de medio año, ni siquiera está instalado en mi ordenador. Es una fórmula sencilla, creo que puedes hacerlo. No sé cómo usarlo, tengo que comprarlo en mi ordenador y no sé qué hacer con él.
¿Pueden aconsejarme sobre algún curso de formación sobre Big Data)? Debe cubrir todos los aspectos... también puede estar en inglés)
Lo estoy viendo ahora :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning