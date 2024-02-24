Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1727
Esta imagen muestra la configuración del filtro CSSA-ciclo que encontramos por cointegración cuando se obtiene un círculo perfecto en el osciloscopio.
Echa un vistazo a la ayuda de la herramienta allí. Sólo si fuera posible optimizar automáticamente y conseguir este círculo, esta herramienta sería útil.
¿Vale la pena el tiempo? Lo leeré... pero no de inmediato.
Es la Oruga, y no funciona.
Busca un par de bucles y encuentra una conexión de plomo y retardo entre ellos. Pero como estos bucles no funcionan, todo lo demás tampoco.
Bueno, Max, ese es el diseño que escribiste y el sitio web se volvió loco. No se puede repetir ahora. ¿Qué demonios es esta mierda?
Pero sin probarlo no lo sabremos, ya digo que CSSA, es un crawler que NO redibuja. Piss6t, que pena con el texto perdido :-(
Apenas puedo mantener a mi compañero :-(. La cuestión es que la simple optimización de los parámetros no es adecuada, la herramienta de eigenvector que encuentra tales parámetros de la configuración del ciclo cuando el ciclo se anticipa al precio o se adelanta a él, o se convierte en la razón del cambio del precio durante algún tiempo es sólo adecuada aquí. No es tan importante como la configuración de la pista en sí, cuando se ajusta con éxito puede funcionar mucho en el futuro y el círculo en la pantalla del oscilador es la forma que permite hacerlo teóricamente. En cualquier caso, lo conseguí una vez por accidente con una prueba en un futuro no muy lejano. Es por eso que me estoy hundiendo por este tema....
Sin filtro, es una pérdida de tiempo.
y que la descomposición en componentes ni siquiera es el objetivo. A grandes rasgos, para conseguir un ciclo estable, hay que transformar la serie de tal manera que los ciclos estén ahí desde el principio. De lo contrario, la descomposición posterior en vectores propios (método de componentes principales u oruga) siempre mostrará alguna mierda, que cambia con el tiempo.
Es decir, esta cosa sólo funciona en series pre-cíclicas
En cuanto aCSSA, no encontré información digerible, conqué se compara.
Eugene vector ))))
Eugene vector ))))
pasar a python, haremos un entorno de trabajo para grails
Cambia a python, vamos a configurar un entorno de trabajo para los grails.
R es mejor))