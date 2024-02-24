Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1722
Tengo las respuestas...
Sí, sí ))) por supuesto que hay )))))
El sexto mensaje no es nada...
busque ciclos, no se preocupe por la estacionariedad
cuando lo encuentres, llámame.
No es una opción - la definición conjunta de ciclos - tendencias, tendencias - ciclos...
Qué no le gusta: la definición conjunta de ciclos-tendencias, tendencias-ciclos...
las tendencias no son cíclicas, los ciclos son cíclicos)
Un patrón es una repetición de algo que puede determinarse a partir de un conjunto determinado de parámetros. Un ciclo es un patrón que se repite durante un periodo de tiempo definible. No tiene que ser necesariamente un periodo de tiempo igual, pero se puede definir. Se trata en general de tareas diferentes, para encontrar el mismo comportamiento del precio de diferentes maneras y rastrear cierta certeza en la repetición de estos patrones en el tiempo, en los intervalos de precio que suben o bajan, a través de la velocidad se puede ver si el precio ha ganado velocidad y lo que al final...
Un patrón es una repetición de algo que puede ser determinado por algún tipo de parámetro. Un ciclo es un patrón que se repite tras un intervalo definible. No necesariamente un intervalo igual, pero sí uno definible. Se trata en general de tareas diferentes, para encontrar el mismo comportamiento del precio de diferentes maneras y para trazar alguna certeza de la repetición de estos patrones en el tiempo, en los intervalos de precio subiendo o bajando, a través de la velocidad se puede ver si el precio consiguió la velocidad y lo que al final...
Su naturaleza (precio y tiempo) es diferente, pero el objetivo es el mismo (beneficio) para el operador y el corredor.
Si construyes el gráfico de GSCh también habrá tendencias alcistas, también se repetirán y no en el mismo periodo de tiempo, ¿es una regularidad?
Chicos, no sean tan pequeños. Lo que importa no es la repetición, sino la reacción del mercado a esta repetición. Estoy seguro de que no hay una reacción repetitiva a la misma repetición, sólo estoy tratando de mantener mi mente en ella.
Hace poco que he instalado Quick, pero estoy cansado de ver la volatilidad con retraso desde la web, así que creo que lo voy a controlar en tiempo real. He descubierto que se puede traducir a Excel a través del DDE y ahí ya puedo escribir y calcular sus parámetros. Sin embargo, aún no he conseguido configurar el servidor, pero resulta que es más fácil de lo que pensaba...