Maxim Dmitrievsky:

Intentado hace 10 años oruga, no hay peces allí en forma clásica

Lo de la oruga no funciona porque redibuja lo actual y lo anterior y lo previo, de qué pez me hablas no entiendo. No entiendes de qué peces estás hablando. No confundas la costa, Max, ¿crees que iba a prestar atención a esta basura en particular y distraer a gente tan respetable? Pero este enfoque es absolutamente viable en términos de redibujo y técnicamente, lo otro es que lo he visto sólo una vez. Eso es lo que quería comprobar. A todos los ingenieros de frecuencias les apasionan las frecuencias, así que revisen la estrategia, pónganse a trabajar. El método CSSA se publicó en realidad más tarde, el público estaba hambriento de conocimiento, cómo es que una oruga que no se redibuja ha sido el único talón de aquiles que no permite su uso, y llama con sus formas perfectas en la historia....
 
mytarmailS:

...

Gracias por el beneficio...

¿Has escrito tú mismo el programa?

La descomposición en sí ya está hecha, y el resto es mi script de matlab basado en los ejemplos del tutorial

mytarmailS:

No lo entiendo. Explica la raíz y dónde me equivoqué.

Buscamos estados discretos que dependan del tiempo o de las lecturas de los indicadores o de cualquier otra cosa. Los momentos de los incrementos en estos estados permanecen constantes durante mucho tiempo y sólo tenemos que escribir una simple TS para ellos

Esto es lo que has empezado a hacer con las pilas de tiempo, pero no lo has generalizado a otros casos

puede utilizar la agrupación, pero es más difícil de interpretar
 
Mihail Marchukajtes:

¿hay algo/donde leer sobre CSSA?

 
Vladimir Suslov:

la descomposición en sí está lista, y el resto es mi script de matlab basado en los ejemplos del manual

¡Bien hecho!

Utilizo el paquete "Rssa" de R

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

mytarmailS:

Max la cuestión es que este estado hoy es del tamaño de 5 velas, mañana 3 velas después mañana 23 velas todo es como en la vida, todo fluye todo cambia y nunca será igual que antes, será parecido pero sabes así...

Y cuando entrenas AMO en los estados 5,3,23 velas, el siguiente será 203!!! ¿Entiendes?

El análisis espectral debería ayudar, ordenar todo en el orden, mirar lo que cambia, aumenta, disminuye, etc.

Y entonces, con una buena comprensión del proceso podemos construir algo adaptable.

respuesta

 
Vladimir Suslov:

¿hay algo/donde leer sobre la CSSA?

La documentación es oficial, pero son burgueses y era difícil de entender. NOXA ANÁLISIS
 
Mihail Marchukajtes:

Si el precio iba así en ese momento, el indicador podría haber funcionado muy bien, el periodo es casi estacionario.


 
Maxim Dmitrievsky:

ver

)))) ya tengo una oruga en la cabeza)))

Maxim Dmitrievsky:

Buscamos estados discretos que dependan del tiempo o de las lecturas de los indicadores o de lo que sea. Los momentos de los incrementos en estos estados permanecen constantes durante mucho tiempo y hay que escribir una TS simple para ellos

Esto es lo que se ha empezado a hacer con las colas temporales pero no se ha generalizado a otros casos

puede utilizar la agrupación, pero es más difícil de interpretar
También se puede utilizar el clustering, yo también lo he probado, también se pueden tomar dos o tres clusters, pero existe la "maldición de la dimensionalidad" de pocos ejemplos
mytarmailS:

)))

ya tengo una oruga en mi cabeza)))

la oruga se puede utilizar ANTES del tratamiento previo para que puedas untarte de Nutella y echarte champán encima

