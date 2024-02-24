Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1730
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Intentado hace 10 años oruga, no hay peces allí en forma clásica
...
Gracias por el beneficio...
¿Has escrito tú mismo el programa?
La descomposición en sí ya está hecha, y el resto es mi script de matlab basado en los ejemplos del tutorial
No lo entiendo. Explica la raíz y dónde me equivoqué.
Buscamos estados discretos que dependan del tiempo o de las lecturas de los indicadores o de cualquier otra cosa. Los momentos de los incrementos en estos estados permanecen constantes durante mucho tiempo y sólo tenemos que escribir una simple TS para ellos
Esto es lo que has empezado a hacer con las pilas de tiempo, pero no lo has generalizado a otros casospuede utilizar la agrupación, pero es más difícil de interpretar
¿hay algo/donde leer sobre CSSA?
la descomposición en sí está lista, y el resto es mi script de matlab basado en los ejemplos del manual
¡Bien hecho!
Utilizo el paquete "Rssa" de R
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
Max la cuestión es que este estado hoy es del tamaño de 5 velas, mañana 3 velas después mañana 23 velas todo es como en la vida, todo fluye todo cambia y nunca será igual que antes, será parecido pero sabes así...
Y cuando entrenas AMO en los estados 5,3,23 velas, el siguiente será 203!!! ¿Entiendes?
El análisis espectral debería ayudar, ordenar todo en el orden, mirar lo que cambia, aumenta, disminuye, etc.
Y entonces, con una buena comprensión del proceso podemos construir algo adaptable.
respuesta
¿hay algo/donde leer sobre la CSSA?
Si el precio iba así en ese momento, el indicador podría haber funcionado muy bien, el periodo es casi estacionario.
ver
)))) ya tengo una oruga en la cabeza)))
Buscamos estados discretos que dependan del tiempo o de las lecturas de los indicadores o de lo que sea. Los momentos de los incrementos en estos estados permanecen constantes durante mucho tiempo y hay que escribir una TS simple para ellos
Esto es lo que se ha empezado a hacer con las colas temporales pero no se ha generalizado a otros casospuede utilizar la agrupación, pero es más difícil de interpretar
)))
ya tengo una oruga en mi cabeza)))
la oruga se puede utilizar ANTES del tratamiento previo para que puedas untarte de Nutella y echarte champán encima