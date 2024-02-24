Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1726
la pregunta es si es posible negociar cada minuto individualmente ) si hay un beneficio por encima del spread
Bueno sí, esa es la cuestión por supuesto ))
Bueno, el experimento es el criterio de la verdad.
Toma un sistema que cuelga en cero. Resulta que la equidad sirve de oscilador. Cuando se desvía a un determinado nivel, la entrada es dinero real.
Genial el tema, lo que si es que se recogen los retornos no por tiempo sino por un valor específico de algún indicador, los mismos niveles redondos que sugirió Rorschach, o alguna otra condición... es una granja mineraotra borrachera
Sí, es un tema chulo, pero si recoges los retornos no por tiempo, sino por un valor concreto de algún indicador, los mismos niveles de ronda, como sugería Rorschach, o alguna otra condición... es una granja mineraotro hombre del saco
Bueno, resulta que la regla decisiva habitual, que por ejemplo construye el Bosque, ¿no?
Yo digo que incluso se puede elegir cualquier regla en particular y construir el conjunto de datos bajo ella, y entrenar el modelo suto bajo esta regla.
#16577 por ejemplo, hice precisamente eso, +- 800 modelos en un robot... Pero el resultado también es una basura
Por cierto, Max. He visto que el otro día colgaste el indicador de cointegración, confieso que no lo he mirado todavía, pero en general me interesaba el tema allá por NS. Entonces, había un instrumento en NS que calculaba la cointegración y construía las cifras de Lysajo, esas notorias líneas en la pantalla del osciloscopio. La tarea consistía en dibujar un círculo con estas líneas. Cuanto más plano era el círculo, más pronunciado era. Se interpuso de tal manera, que la frecuencia encontrada es líder en la cita y se mantiene líder durante algún tiempo. Hay literalmente dos o tres inflexiones. Pero lamentablemente NS no pudo optimizarlo y tuvo que hacerlo manualmente. Una vez logré obtener tal figura (círculo) por accidente y realmente encontré parámetros para el filtro estaban por delante de los precios durante algún tiempo. Tuve que hacerlo manualmente y ya no pude conseguir esa cifra, así que lo dejé. Pero la forma en que funcionó la frecuencia encontrada en ese momento fue un milagro. Recuerdo que ya te hablé de ello. Tal vez valga la pena trabajar en esa dirección. ¿Qué te parece?
Sí.... Max, ni siquiera me molesté y encontré una captura de pantalla de esta ventana, donde era necesario para recoger la carga. Pero las manos para hacer esto es muy difícil porque uno de los parámetros de esta ventana para el análisis, por supuesto, la búsqueda a través de la barra y encontrar la ventana correcta no era realista.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
No lo entiendo, me voy a la cama.