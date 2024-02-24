Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1728
R es mejor ))
¿Qué?
¿Con qué?
1 ¡todo está ahí! ya implementado
2 tiempo mínimo desde la idea hasta el prototipo para la prueba
3 código corto y amigable
quizá falte algo más
Cambia a python, haremos un entorno de trabajo para los grails.
¿cuál es la idea que hay detrás?
pero ¿qué es la idea en sí, el entorno?
basado en el nuevo optimizador
Creo que no funcionará, el precio cambia sus características muy fuertemente, estoy "trabajando" en algo que transforme los datos correctamente antes de todas las manipulaciones que buscará algunos patrones estadísticos, me parece que este es el objetivo 1, si se logra no importará qué MO forzar o qué tipo de optimización
Sin filtro, es una pérdida de tiempo.
y que la descomposición en componentes ni siquiera es el objetivo. A grandes rasgos, para conseguir un ciclo estable, hay que transformar la serie de tal manera que los ciclos estén ahí desde el principio. De lo contrario, la descomposición posterior en vectores propios (método de componentes principales u oruga) siempre mostrará alguna mierda, que cambia con el tiempo.
Es decir, esta cosa sólo funciona en series pre-cíclicas
No he encontrado ninguna información útil sobre el CSSA, con el que se compara.
En resumen, el significado de mi mensaje era éste. Esta oruga no redibujable tiene algunos ajustes, donde se especifican los parámetros de la ventana verde de 10 y 11 años y se establece su groupstar y groupdepth, luego se elige el rango de construcción (importante) y el número de barras de entrenamiento que no entiendo y nunca he cambiado, creo que tiene algo que ver con las iteraciones. Al final permite dibujar una línea cíclica de absolutamente cualquier curvatura y ciclos. Esta cosa es muy flexible. Ya sabes, un rastreador que no se redibuja. Así que el punto de esta estrategia es que cuando se construye esta línea recta de acuerdo con los parámetros de la ventana verde, que también se selecciona manualmente. El palo oscuro de los puntos se expande y se mueve a lo largo de los puntos y en ese momento el osciloscopio se mueve increíblemente bien. Desplazamos la historia durante unas decenas de compases y de nuevo vamos a la ventana del osciloscopio y bailamos con este dongle hasta que no salga el círculo. Pero lo más interesante es que este avdon era el único addon que tenía su propia ventana dentro de Neuroshel. No es la forma de diálogo de un indicador o estrategia, y abrió su ventana interna en el mismo nivel que la forma principal, no es un indicador o estrategia es una especie de herramienta de trabajo. Tengo una buena vista de la ventana principal, tengo una buena vista de la ventana principal y tengo una buena vista de la herramienta. Bueno kroch a bailar con una pequeña posibilidad de encontrar este círculo, no lo hice, pero el círculo que tengo no es chetamoyu placezna triste en la ventana verde. Mira, ni siquiera los creadores de esta herramienta pudieron encontrar un buen ejemplo de referencia, porque hay muchas variantes de esta curva en el extremo actual del gráfico y lo describirá como una oruga, pero en el futuro más cercano se comportará de manera diferente. Así que en la ventana verde hay dos frecuencias que se predicen alternativamente.
El punto fundamental de esta estrategia es que está garantizado para dar 4-5 señales inmediatamente después de la construcción de un garantizado y se van a la mierda. Sí, incluso dos serán suficientes. Este es el sentido fundamental de todas las estrategias. Si una estrategia no le da una garantía de 5 señales inmediatamente después de la optimización, entonces no tiene estrategia. Incluso si es positivo en 3 de cada 5 será suficiente.
Así que ese es el punto de esta estrategia, que cuando usted ha construido y tiene un círculo. Aquí y ahora tienes garantizadas tres jugadas por las que ganarás algún dinero, hazlas y sigue adelante. Una herramienta así. Justo cuando conseguí un círculo de la forma correcta y era una espiral o más bien si se dibujan dos espirales en cada uno okue, realmente no funcionó mucho dentro de 5 curvas donde los tres primeros fueron garantizados, no recuerdo exactamente. Pero, por desgracia, no era posible hacerlo a mano. Aunque yo era un auténtico nerd de Neuroshell, cambié más de un ratón :-) pero no estaba preparado para una prueba así. Así que Maxim, pregúntame por la NS y te lo explicaré. :-) De hecho, los programas Not..... disparan.
kotir real - 200 ticks EURUSD, diagramas de vectores propios univariados y bivariados
Oh, genial. Pero es una aproximación, no una predicción, ¿verdad?
¿Cómo se construyen estos gráficos bidimensionales? Me interesa el código.
tomar un par de componentes, por ejemplo, 3, 4
a lo largo del eje x - componente 3
a lo largo del eje y - componente 4.
si ronda - ciclo
Eugene vector ))))
))))
Joder, he acertado con la primera :-) Después recordé esa ocasión y me di cuenta de que tuve mucha suerte, nunca he podido acercarme más al círculo que en la ventana verde.
Fue esta oportunidad la que me permitió marcar esta herramienta en principio como una herramienta viable que no me importaría repetir. Sabes muy bien que soy escéptico con los modeladores de frecuencia. Que buscan en una cotización algo que no está ahí, tratando de sumar, y lo que es más importante descomponer frecuencias. Yo comercio en la bolsa, soy un comerciante. Volúmenes, Deltas, Intereses, aquí están mis documentos :-))))))) Ya lo he comprobado, pero este mismo método de análisis de frecuencias lo utilizaría y lo confiaría con dinero. Porque entiendo que un solo caso no puede ser la base del comercio. De todos modos, cuando dejé el Neuroshel este método fue el único útil para mí de todos los diferentes productos. Garantiza 3 señales, pero no en modo manual, sino pierdes todo tu tiempo útil. Hay que optimizar rápidamente aquí y ahora.